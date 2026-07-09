廣西洪災至少39死9人失聯　六藍水庫水位下降當地將疏通河道清淤

7月9日，廣西南寧市防汛救災新聞發布會通報，包括南寧六藍水庫潰口洪災在內，至少39人死亡、9人失聯。



發布會通報，位於橫州市的六藍水庫、雲表水庫都建於1958年，屬於中型水庫，壩體都是均質土壩。從7月6日起，水利專家到現場開展搶險救災指導，評估出現漫壩缺口的水庫，密切觀測水位變化，查看堤壩變形情況，分析下泄流量，研究降低水位的相關措施，防止險情進一步擴大。

7月6日，廣西南寧橫州市六藍水庫缺口險情現場（無人機照片）。（新華社）

7月6日，廣西南寧橫州市六藍水庫壩體出現缺口，水庫下遊被淹區域場景（無人機照片）。（新華社）

目前，六藍水庫水位已降到大壩基岩以下，水庫缺口和流量已基本穩定；從8日起，當地修復六藍水庫上壩道路，到今天（9日）上午為止，已經修通到壩頂；從今天開始，還將組織開展河道疏通清淤。

由於雲表水庫的水位已基本降到死水位，若上游不再有較大來水，水庫對下游淹沒區的影響將趨於穩定。同時，將再次組織開展全市水利工程隱患排查，重點檢查強降雨影響區水庫和超汛限高水位運行水庫，發現隱患及時處置。

7月6日，廣西南寧橫州市校椅鎮六藍村六藍水庫泄洪口附近區域場景。（新華社）

7月6日，廣西南寧橫州市六藍水庫壩體出現缺口，這是記者拍攝的水庫下遊被淹區域場景（無人機照片）。（新華社）

7月6日，在廣西柳州市融安縣大將鎮大將社區逢村屯，黨員幹部冒雨清理大橋上的雜物。（新華社）