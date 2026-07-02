中國首部騎兵題材舞劇《騎兵》周五起香港上演

《騎兵》是中國舞台藝術史上首部以騎兵為題材的大型原創舞劇，以剛勁舞蹈闡述家國情懷，向歷史中不屈不撓的馬背英烈致敬。這齣由內蒙古藝術劇院帶來的舞蹈作品，將於本周五、周六（3 – 4/7），在香港東九文化中心劇院上演。



劇照。（內蒙古藝術劇院）

全劇分六幕，上半場描述男主角朝魯的「抉擇」，寫他加入內蒙古人民騎兵的堅定志向。朝魯和他的戰馬「尕臘」衝鋒陷陣，無所畏懼。下半場以戰馬的「忠誠」為主題，舞者運用動物的形態演繹出戰馬的威武忠誠，翻騰躍動，激情澎湃。朝魯最終失去了左臂，而戰騎「尕臘」更英勇犧牲，展現出騎兵在戰爭中生死與共的俠骨柔情。

劇照。（內蒙古藝術劇院）

劇照。（內蒙古藝術劇院）

《騎兵》是中國舞台藝術史上首部以騎兵為題材的大型原創舞劇，由內蒙古藝術劇院邀請國家和自治區著名藝術家、騎兵革命史學家傾力創作，展示了內蒙古人民騎兵對黨無限忠誠、為國勇於犧牲的家國情懷和精神風貌。2020年獲得第十二屆中國舞蹈「荷花獎」舞劇獎、中國版權最佳內容創作獎，2022年榮獲第十七屆中國文化藝術政府獎「文華大獎」。

劇目在小紅書亦大受好評，有觀眾大讚：「情節設計和舞段安排都非常好，故事很具有感染力，高潮部分超震撼。」「看着舞蹈演員全程深蹲起立完成騎馬動作，一點水分都沒有，真的特別特別佩服。」「有一種自然、野性、豪放的美，要技術有技術，要設計有設計，有情感有情感。」