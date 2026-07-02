《給阿嬤的情書》潮語版新加坡加映百場　網民線上搶票等逾一個鐘

新加坡《聯合早報》報道，《給阿嬤的情書》潮語原音版獲批准加映100場，其中70場在嘉華院線和邵氏機構的影院放映，7月2日中午12時公開售票。其餘30場則由片商、基層組織與民間機構合作放映。據此前報道，在新加坡特設的8場潮汕方言場也都迅速售罄。有小紅書網民表示，上網排隊搶票要等1小時44分鐘，並稱電影「實在火爆」，亦有網民表示想要再二刷和三刷這部電影。



報道指出，片商Clover Films與嘉華院線早前三次獲准限量放映潮語原音版，吸引觀眾排隊買票，總共56場的2萬3600張戲票被搶購一空。6月29日到嘉華怡豐城排隊買到八張票的黃女士（56歲）透露，「買到票就不需要去（馬來西亞）新山看戲了」，據了解，新增的70場潮語版將在7月3日到12日之間放映。



《給阿嬤的情書》男女主角王彥桐與李思潼，早前來港出席首映，並接受《香港01》訪問。（葉志明攝）

報道指出，《給阿嬤的情書》在中國締造票房奇蹟，截至6月30日已突破19.3億人民幣。電影6月18日在新加坡開畫後也引起熱潮，截至6月30日，13天內已取得117萬元（新加坡幣，約710萬元港幣）票房，98萬元（新加坡幣，約594萬港幣）來自華語版，潮語原音版則取得19萬元（新加坡幣，約115萬元港幣）。

而《給阿嬤的情書》6月18日也在香港和澳門上映，電影發行商6月29日則透露，電影在港澳已經賣破1000萬港幣票房，更稱「這是大家都想像不到的驚喜票房成績！」