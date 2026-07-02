逛街逛成劇中角色？復刻《大話西游》《狂飆》　商場樂園掀劇場熱

如今，內地文旅景區、購物中心內，主打「互動、劇情、沈浸」的樂園化、劇場化運營模式走紅。越來越多民眾不再滿足於傳統觀光攻略與購物清單，而是走進「全程沈浸式劇場」，尋求趣味體驗。



近年來，走進內地網紅景區，最直觀的變化是：風景不再是主角，鮮活的實景演繹和NPC（非玩家角色）互動才是亮點。隨處可見的角色、隨時觸發的劇情、貫穿全程的故事線，讓遊客的每一次遊園都像在參與一場實景大戲。



2026年1月21日，河南開封萬歲山武俠城以其NPC互動與各類實景場景，為遊客帶來沈浸式體驗。（中新社）

作為代表的河南開封萬歲山武俠城，就徹底打破了固定舞台、定時展演、遊客旁觀的傳統模式，打造出一座「全天候實景江湖」。

園區內超火爆的「王婆說媒」場景，引人入勝之處便在於開放式即興互動。「王婆」全程帶入角色，現場對接慕名而來的遊客、為男女「俠客」搭橋牽線、鼓勵參與者互動接梗，趣味調侃頗為貼合「媒婆」的角色特徵。現場參與者還可自薦上台與角色即興對話，每一場互動都稱得上獨一無二的「專屬」劇情。

河南開封萬歲山武俠城娛樂互動項目「王婆說媒」帶動河南文旅消費熱度快速上漲。 （中新社）

類似的江湖小劇場遍布武俠城。路口可見俠客現場比武切磋，拳腳招式威武連貫；街邊武林高手隨機擺下擂台，邀約遊客上台比試、趣味過招；沿街商販、江湖閒客隨時上演市井軼事、街頭閒談。這些劇情演繹大多沒有嚴格的開場與落幕時間，隨人流、隨場景實時發生。遊客自步入園區，便進入了真實的江湖場景。

相比萬歲山武俠城，浙江婺州古城雖在「隨機性」上稍遜一籌，但多點位、多時段、多品類的演藝佈局，也打造出了一番「處處有戲、時時可賞」的全域沈浸感，成為內地又一沈浸式實景遊玩熱門目的地。

點將台上，婺劇演員唱念做打，氣氛熱烈。熙春巷餅街舞台與八詠樓小舞台上，金華道情、皮影戲、木偶戲輪番登場，傳統技藝煥發新彩。遊客行走在園區，還可見身著飛魚服的巡城隊伍穿行街巷，復現古代城防威儀，獲得一種與「歷史」並肩而行之感。

今年春節期間，景區限時上線《婺州城打工記之你在就是江湖》沈浸式劇本殺，打造「夜泊金華」宋風街巷實景遊玩空間。活動期間，婺州古城內街區佈置大量宋風NPC點位，分時段開展街巷巡遊、趣味互動、漢服快閃舞蹈。遊客換上宋制漢服即可融入場景，通過互動獲得銀票，可用以領取彩蛋，亦可在市集消費，從「看風景」轉向「玩場景」，體驗感拉滿。數據顯示，這個春節假期，浙江婺州古城接待遊客數量達58.92萬人次。

除傳統古風景區外，不少文旅街區也開始嘗試這一模式，讓歷史故事、影視劇情落地為可游走、可互動、可參與的實景舞台。

2026年1月27日，甘肅省蘭州市七里河區漢文化主題文商旅體驗街區《風起大漢》內，遊客與演員互動。（中新社）

蘭州「風起大漢」沈浸式街區，以漢代絲路文化為核心，再現邊塞生活、民俗百戲、絲路商貿、敦煌風情、黃河渡口等特色場景。街區佈置漢代主題場景與角色NPC，配合每日固定時段的主題巡遊、實景小劇、點位演繹，營造出濃郁的漢代市井氛圍。遊客可在對應觀演點位觀看劇目、參與街區打卡互動，沈浸式感受漢代歷史與市井煙火氣。

揚州愛奇藝影視樂園依託影視IP資源，復刻《大話西游》《狂飆》《我的阿勒泰》《唐朝詭事錄》等多組影視劇中的場景。《大話西游》區域設置全感劇場，遊客佩戴VR設備便可腳踏筋鬥雲，與至尊寶、紫霞仙子互動，體驗3D音效與觸覺反饋，享受從螢幕觀影到實景觸達的趣味體驗。

如今，內地不少商場也解鎖了「樂園+劇場」的玩法。今年4月開業的上海Nova Ark諾瓦城便是其中代表。32位專業NPC、4條劇情主線、14個劇情節目，把整個商場變成一部「正在上演的戲」。

2.5萬平方米的空間內，佈置多處互動裝置及專業聲光電全景舞台，打造「末日綠洲」劇情。消費者進場前可選定自己的「種族」角色，成為故事中的一員。商場每一層均設有不同特色的舞台及裝置打卡點、NPC匯合點，消費者只有探索每一層空間，與相應的NPC互動，方能推動相應的劇情發展。每隔半個小時，還會有演出推進劇情主線或補全角色故事，進一步拉近與消費者的距離。在這樣的商業空間內，遊玩體驗與餐飲、零售、專業妝造等業態已是深度綁定：消費不再只是單純購買產品，而是實現一次參與、發展一段關係，甚至完善一個「人物設定」。

一位「三刷」的顧客在接受媒體採訪時表示，作為資深的線下RPG（角色扮演遊戲）玩家，他每次都會加入不同的陣營，一步步推進劇情，今後還會再來「四刷」「五刷」以解鎖全部劇情線。