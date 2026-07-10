福建鞋廠大火｜泉州市長鞠躬道歉　消防指易燃物多致建築立體燃燒

7月9日，福建泉州晉江市的輝騰鞋業有限公司廠房發生火災，造成28人死亡。今（10）日，當地政府召開新聞發佈會，會前全體人員向遇難者默哀，泉州市委副書記、市長蔡戰勝在會上鞠躬道歉。



泉州市消防救援局局長許志輝表示，著火建築周圍道路狹窄，消防救援車難入場施救，且廠房存放大量易燃物導致著火後蔓延迅速，建築很快立體燃燒態勢。



泉州市委副書記、市長蔡戰勝在新聞發佈會上鞠躬道歉。（央視新聞）

據人民網報道，10日，泉州市舉行新聞發佈會，會前全體人員向遇難者默哀，泉州市市長蔡戰勝鞠躬致歉，他説「在這裏，泉州市委市政府向所有遇難者表示深切哀悼，向所有遇難者家屬、向全社會誠懇道歉。」

蔡戰勝介紹，火災現場疏散救出213人，其中2人送醫不治身亡；另有26名失聯人員經全力搜救，已確認遇難。現場救援工作已基本結束，正全力開展善後安撫工作，福建省政府已成立事故調查組，將儘快查明事故原因並嚴肅追責。

2026年7月9日，福建晉江陳埭鎮江頭村輝騰鞋業公司廠房發生火災，造成至少28人遇難。圖為消防人員在事故現場噴水降溫。（新華社圖片）

泉州市消防救援局局長許志輝表示，着火建築周圍的道路狹窄，消防救援車等多輛大型車輛無法進入現場施救。起火鞋廠屬於鋼筋混凝土結構建築，廠房存放大量易燃鞋材和膠水等，着火後蔓延迅速，高溫煙氣擴散速度快，救援力量到場時，建築已呈立體燃燒態勢。另外現場明火與高溫封堵及樓梯間堆滿雜物，導致人員逃生困難。

福建晉江一鞋廠發生火災。（影片截圖）

鞋廠年產量約300萬雙但參保僅12人

天眼查數據顯示，福建輝騰鞋業有限公司成立於2015年，企業註冊資本1000萬（人民幣，下同），實繳資本600萬人民幣。2025年，企業的工商參保人數為12人。事發後，企業負責人及相關責任人已被控制，企業帳戶也已被凍結。

愛企查數據顯示，鞋廠員工1000多名，年產量約300萬雙。另據《時代周報》報道，2個月前鞋廠曾發佈招聘針車品檢員的內容，工資為6500元/月。