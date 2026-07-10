福建鞋廠火災｜走廊雜物堵死逃生通道　村幹部指死者多為加班工人

7月9日12時4分許，位於福建泉州晉江市的輝騰鞋業有限公司廠房發生火災，已造成28人死亡。7月9日22時許，《新京報》記者採訪當地村幹部處，他稱，遇難人員多為廠內工人事發時正值午休期間，留在廠內的工人是想「多做一會兒，多賺點錢」，村幹部稱有一位遇難者家屬說，「她（罹難者）老公叫她一起下班，她說我多車幾雙（鞋）再下班。」



7月7日晚，當地開展安全檢查時，涉事公司被查出兩項消防隱患，一是一層走廊堆放較多雜物，二是配電箱附近放置電風扇。



福建晉江鞋廠火災造成28人死亡。（新華社）

工廠共237名工人 事發時是午休時間

據央視新聞報道，火災發生時，該廠房現場有237名本廠員工和2名外來人員。該企業主要從事鞋製造、服裝製造、服飾鞋帽批發。村幹部透露，工人多來自江西、四川等多地，年齡20到50歲不等。

工廠每天早上8點上班，中午11點半午休，下午2點上班，傍晚6點下班，事發時正是午休時間，但不少工人選擇加班多做賺錢，因該工廠是計件發工資。午休時，工人會在工廠附近吃飯，宿舍在另一棟五層建築裏，並未受火災影響。

據了解，涉事建築共五層，起火部位為一層。央視指，一層是衝床、印線等工藝車間和原材料倉庫；二層是鞋材半成品和成品鞋倉庫；三層為成型流水線車間；四層為針車車間；五層為成型流水線倉庫。廠房建築為鋼筋混凝土結構，單層面積為1300平方米。

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走廊門口堆放雜物堵通道 央視：鞋材亦燃蔓延快

事發前，該廠曾被查出消防隱患。村幹部介紹，從6月9日到7月9日，當地進行每週兩次的安全檢查。7月7日，事發前兩天，涉事工廠被查出兩處消防隱患。一是一層走廊、門口等地堆有較多雜物。村幹部看到，鞋底、紙箱等材料「堆了一大堆，堵住了通道」。現場要求整改後，「他（管理人員）說他要出貨，等下就整理好。」

二是配電箱附近放置著風扇。廠內每層都設有配電箱，按規定，配電箱1.5米內不得堆放雜物，「萬一碰電打火花，落在雜物上就容易著火」，隨後，村幹部開具一張整改單，列明兩項問題。

事實上，這不是第一次在該廠發現消防隱患。村幹部回憶，該廠大批出貨期間，就曾出現過走廊亂堆鞋材的情況。配電箱附近亂放鞋底等材料的問題也曾發生過。「不過後來整改了，在配電箱下部裝了金屬防護網。」

據媒體報道，鞋材和亂堆的雜物均是導致此次火災傷亡慘重的原因。央視新聞稱，此次火災中的燃燒物質為鞋材，易燃蔓延快。消防人員介紹，起火廠房的樓道內堆放了大量雜物，嚴重影響滅火速度，給救援工作造成了阻礙。

事發後，企業負責人及相關責任人已被控制，企業帳戶也已被凍結。

2026年7月9日，福建晉江陳埭鎮江頭村輝騰鞋業公司廠房發生火災，造成至少28人遇難。圖為消防人員在事故現場噴水降溫。（新華社圖片）