福建鞋廠火災｜鐵欄封窗阻逃生　有人躲樓頂墮樓天台水池撈出6屍

7月9日中午，福建泉州晉江市輝騰鞋業公司廠房發生火災，造成28人死亡。現場火勢蔓延極其迅猛，着火建築迅速呈現立體燃燒狀態，不少被困工人逃生無路，被迫逃往天台避難。



內媒報道有目擊者透露，大火撲滅後，消防員在樓頂蓄水池內打撈出多具遺體，他觀察到短時間内就撈出6具屍體。有裝修工人稱，廠房樓棟的窗戶玻璃內側加裝了一層類似鐵柵欄的東西，直接封死了「逃生通道」，導致大火期間無人從後方逃生。



網絡流傳的影片顯示，火災剛發生時，現場濃煙滾滾，火光沖天，有人被迫跑上樓頂避難，有人甚至脫下衣服等待救援。消防員一度嘗試用水槍向被困者噴水降溫，期間有被困者從高處墮落。



現場火勢蔓延極其迅猛，濃煙滾滾，火光沖天，有人被困在樓頂甚至脫掉衣服。（微博圖片）

火災發生時從窗戶逃生的人。（都市快報）

火災剛發生時，現場濃煙滾滾，火光沖天。（都市快報）

疑似鐵柵欄封死「逃生通道」工人難逃生

據內媒《南風窗》報道，火災於當日中午12時左右爆發，在附近工作的裝修工人張二龍（化名）表示，他發現廠房後方冒出濃煙隨即報警。隨後火勢越來越大，先是黑煙從窗戶裏湧出，緊接着赤紅火焰從樓層噴湧，還伴隨着玻璃被燒破的聲音。

他觀察廠房注意到，窗戶玻璃內側加裝了一層類似鐵柵欄的東西，直接封死了「逃生通道」，導致大火期間無人從後方逃生。他還說，樓層裏堆了不少雜物，不然被困者可以從樓梯下來，就不會跑到樓頂上。

被困者躲樓頂水池避火 遺體陸續抬出

「當時濃煙很大，黑了半邊天」，另有目擊者李先生表示，下午2時多，大火已從低層一路狂燒至4樓、5樓甚至樓頂，「整棟樓都燒完了」，火場高溫更導致大樓的玻璃全爆了，整棟樓被燒得只剩下個黑黑的框架。

李先生憶述，到了下午4時許火勢受到控制後，看到大約20多個消防員圍在樓頂的蓄水池，從裏面陸續打撈出屍體。他說，短時間內，消防員就打撈出6具遺體，但隨後有關人員驅趕他們離開。另外，現場至少有6輛救護車嚴陣以待，氣氛異常沉重。

2026年7月9日，福建晉江陳埭鎮江頭村輝騰鞋業公司廠房發生火災，造成至少28人遇難。圖為消防人員在事故現場噴水降溫。（新華社圖片）

工人為「多賺幾雙鞋錢」不幸罹難

據悉，涉事的輝騰鞋廠主要生產外貿高端鞋，在當地屬於中等規模，僱有約300多名來自四川、江西、貴州等地的外地勞工。

曾於該廠工作的臨時工陳小姐透露，中午12點本是下班時間，按月計酬的成型工人都按時打卡離開，而被困的幾乎做車工計件的工人。另據《新京報》報道，有村幹部透露，有遇難者家屬悲痛表示，事發前丈夫曾叫妻子一同下班吃飯，妻子卻說「我多車幾雙再下班」，未料最後發生悲劇。

10日上午11時，泉州市新聞發佈會通報，泉州市消防救援局局長許志輝指，起火建築為5層鋼筋混凝土結構，單層面積達1300平方米，跨度大且周邊道路狹窄，加上內部易燃物多，建築很快呈立體燃燒態勢。目前，具體起火原因及善後工作仍在調查與進行中。