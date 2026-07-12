新皇崗口岸｜最後衝刺內部裝修曝光　擬設｢人臉+虹膜｣智能通關

新皇崗口岸工程進入最後衝刺，日前聯檢大樓內部畫面曝光，顯示內部裝修已大致完成。據了解，口岸將採「合作查驗、一次放行」的過關模式，設置134條旅客自助合作查驗通道，另外有68條人工櫃檯，過關時間有望從30分鐘縮短至5分鐘，預計日通關流量20萬人次、高峰可達30萬人次。



央視在11日報道，皇崗口岸考慮增設「人臉+虹膜」智能通關。國家移民局管理局政策法規司司長林勇勝介紹，「下一步中國出入境管理局將結合粵港澳三地發展實際需求，利用新皇崗口岸建設等契機，不斷拓展快捷通關、刷臉智能通關、人臉加虹膜、智能通關等創新科技的應用場景。」



據官媒消息，新皇崗口岸預計7月正式啟用。（許靖雯 攝）

據了解，重建後的皇崗口岸是深港首個實施「合作查驗、一次放行」的口岸，旅客和車輛只需要排一次隊就可完成兩地出入境手續，大幅提升通關效率。

林勇勝表示，國家移民管理局全力支持新皇崗口岸實施「合作查驗、一次放行」通關模式。在毗鄰港澳部分陸地口岸，已啓用車輛通關「人臉＋虹膜」智能通道，並在西南邊境部分陸地口岸推廣應用車輛快捷通關，持續提升人員、貨物、交通工具口岸通關效率。

皇崗海關旅檢二處綜合科副科長王原野表示，「包括配備智能化查驗裝備、科學規劃旅客通行流線，與港方合作推行一檢雙放、衞生檢疫模式、科學布局各類通關通道，使通關流程更加精簡，旅客通行更為便捷。」

新皇崗口岸工程進入最後衝刺，日前聯檢大樓內部畫面曝光，顯示內部裝修已大致完成。（大灣區之聲）

皇崗口岸聯檢大樓總建築面積達68.97萬平方米，承擔深港通關、口岸運營等關鍵功能。大樓內天花板設計以深圳市花簕杜鵑為原型。（大灣區之聲）

新皇崗口岸實施「合作查驗、一次放行」通關模式。（大灣區之聲）

皇崗口岸聯檢大樓總建築面積達68.97萬平方米，承擔深港通關、口岸運營等關鍵功能。大樓內天花板設計以深圳市花簕杜鵑為原型。（大灣區之聲）

皇崗口岸聯檢大樓精裝IV標段項目經理劉深根介紹，5樓入境大廳最具特色的是30根異形雙曲的造型柱，更好地豐富吊頂的形式。（大灣區之聲）

央視報道，皇崗口岸聯檢大樓的主體建築、土建裝修及室外配套設施已基本完工，內部設備及通關查驗設備的安裝調試工作正在有序推進，項目已全面進入攻堅收尾階段。

據了解，新皇崗口岸B2層已對接深圳地鐵7號線，旅客接駁無需出地面可以實現無縫對接轉乘，未來將會接駁5條軌道交通線路，包含現有的深圳地鐵7號線、規劃中的深圳地鐵20號及22號線、穗莞深城際鐵路，以及未來的港鐵北環線支線。