新皇崗口岸草案提交全國人大常委會審議　未來全面實施一地兩檢

十四屆全國人大常委會第二十三次會議23日上午在京舉行第一次全體會議。

央視新聞聯播報道，國務院提出了關於提請審議《關於授權香港特別行政區對皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區實施管轄的決定（草案）》的議案。受國務院委托，國務院港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方作了說明。



十四屆全國人大常委會第二十三次會議，國務院提出了關於提請審議《關於授權香港特別行政區對皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區實施管轄的決定（草案）》的議案。（央視）

十四屆全國人大常委會第二十三次會議，國務院提出了關於提請審議《關於授權香港特別行政區對皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區實施管轄的決定（草案）》的議案。國務院港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方作了說明。（央視）

新皇崗口岸位於深圳市福田區，是全球最大的陸路口岸，也是深港間唯一24小時通關的旅檢口岸。該口岸採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」通關模式，取代傳統的兩次排隊模式。

新皇崗口岸示意圖。（Aedas官網）

6月10日，廣東省委宣傳部主管媒體《21世紀經濟報道》報道稱接獲消息，新皇崗口岸預計2026年7月正式啟用，老口岸原地拆改重裝升級完畢，主體大樓已經完工，各類通關設備正在調試中。

央視旗下《大灣區之聲》也引用內媒消息作報道指，新皇崗口岸預計2026年7月正式啟用。