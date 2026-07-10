颱風巴威逼近廣東迎高溫　75公斤記者體驗14級風：差點哭了｜有片

今年第9號颱風「巴威」於昨日（9日）晚上由超強颱風級減弱為強颱風級．中央氣象台今日（7月10日）6時繼續發布颱風橙色預警，早晨5時其中心位於台灣基隆市東南方大約830公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力有14級（45米/秒）。



7月8日，內媒《潮新聞》記者在侶行（杭州）基地的自然災害模擬空間內，進行了一次颱風雨城市內澇模擬體驗。參與體驗的男記者稱，「太恐怖了！差點哭出來。」



體驗記者的雨傘被吹爛。（潮新聞）

10日起，颱風「巴威」將給台灣、福建、浙江等地帶來強風雨，尤其是大風持續時間久，台灣、福建北部、浙江多地陣風強度或將逼近歷史同期紀錄。同時，「巴威」還可能助力副熱帶高壓向華北、東北輸送水汽，京津冀等地將有一次強降雨過程。

10日起，颱風「巴威」將給台灣、福建、浙江等地帶來強風雨。（中央氣象台）

廣東再度進入高溫時期：粵東海面風力增大

目前看，颱風「巴威」對廣東的風雨影響不大。廣東省氣象台預計，10-12日，廣東高溫炎熱伴有分散雷雨局部雨勢強烈，其中11日大部分市縣最高氣溫35℃-38℃局部39℃。同時，受“巴威”外圍環流影響，10日夜間-11日，粵東海面有西南風6-8級、陣風9級。

廣東再度進入高溫時期。（網絡圖片）

14級風雨「如高壓水槍」 體驗者：差點哭出來

內媒《潮新聞》報道，侶行（杭州）基地的自然災害模擬空間內有8颱風機，在滿功率狀態下，可模擬出高達14級的颱風風力。

基地負責人王曠涵介紹，「一般來說，在城市裏，6級以上的陣風就會產生破壞力。」居民樓上放置的花盆、衣架等可能會被吹落，行人撐傘行走時傘會被風吹散架，甚至被吹走，「颱風往往伴隨著大雨，風雨疊加會更加恐怖。」

記者體驗14級風力狀態前。（影片截圖）

記者體驗14級風力狀態後。（影片截圖）

《潮新聞》一位男性記者先後進行了6級、8級、10級、12級以及14級大風測試。在沒有模擬降雨的情況下，10級以內風力下人勉強可以保持正常站立和行走；12級以上的大風下，該記者佩戴的眼鏡被風颳走，頭髮和衣服被吹亂；14級大風下，人已無法迎風站立，臉部會被風吹至變形。

14級大風下，人已無法迎風站立，臉部會被風吹至變形。（潮新聞）

在14級風力下，基地同時模擬暴雨場景。75公斤的男記者站在風雨中，雨水如同高壓水槍直擊身體。該記者表示，風雨砸在臉上和身上十分疼痛，一度出現了溺水窒息的恐怖感。「太恐怖了！差點哭出來。這只是在安全保障下做的實驗，若是在真實的戶外狀態下，真不知道該如何面對。」

隨後，該記者又體驗了拉著行李箱、推著自行車通過14級狂風驟雨地帶的感受。結果顯示，人可以勉強在風雨中行進，但行李箱、自行車都會被大風瞬間吹走。

14級狂風驟雨下，人可以勉強在風雨中行進，但行李箱、自行車都會被大風瞬間吹走。（潮新聞）

王曠涵提醒，「一旦在戶外遇上大風，首先要保證生命安全，隨身物品該放手就放手。」在大風中單人行走時要保持伏腰、弓腿、低頭、半紮馬步的姿勢，手臂摺疊抬起護住頭部前方，「一定不能背對著風吹來的方向，在城市地帶，風可能會裹挾廣告牌、雜物一同吹來，要及時躲避。」王曠涵強調，颱風天非必要不出門，任何大風情況下都可能存在無法預估的安全隱患。

自行車被吹飛。（影片截圖）

手推車被吹飛。（影片截圖）

3分鐘蓄滿深達5米的地下空間

此外，在基地的城市內澇模擬空間內，《潮新聞》記者還體驗了地下空間突然進水的真實場景。體驗中，記者身處一個高約5米、面積300多平方米的地下空間內。隨著模擬降水開始，地下空間上方的地面逐漸出現積水，當地面積水深度達到約10厘米時，地下空間突然開始大量進水。「水就像潮水一樣從坡道湧來，我站在旁邊差點被沖走。」參與體驗的記者回憶道，「不到3分鐘，深達5米的地下空間便基本蓄滿了水。」

王曠涵提醒，颱風天儘量避免前往地下空間，尤其發現積水持續湧入時，一定要及時離開。