颱風｢巴威｣逼近多地航班大面積延誤　吉祥春秋等航司推免費退改

據中央氣象台最新預報，今年第9號颱風「巴威」逐漸向浙閩沿海靠近，將於12日凌晨在浙江溫嶺至福建霞浦一帶沿海登陸。受颱風影響，兩岸三地航空交通10日起均出現大面積航班延誤或取消，其中香港機場往返台日航班大面積取消，內地部分機場航班延誤率預警達100%。吉祥和春秋等航司推出部分航班免費退改政策。



過去兩日，深圳寶安機場航班因天氣預警大面積延誤。（新華社）

國泰航空表示，周六（11日）及周日（12日）部分航班受影響，其網站顯示周六往來香港至台北以及高雄的航班已全數取消。香港快運周六亦取消了18班往返香港至台北、台中及高雄的航班；另有一班原定周六前往寧波的航班，需推遲至周日出發。

長榮航空則取消了今（10日）晚7班及周六所有來往香港至台北以及高雄航班。

與此同時，航班管家實時數據顯示，內地部分機場航班取消率明顯上升，部分機場航班延誤率預警達100%。上海浦東、成都天府、昆明長水、鄭州新鄭等機場的航班取消率抬頭。過去兩日，深圳寶安、無錫碩放、珠海金灣等機場航班因天氣預警大面積延誤，最高延誤比例高達85%。

過去兩日，深圳寶安機場航班出現大面積延誤。（小紅書@蛋黃派派派）

為減低旅客損失，吉祥航空和春秋航空已發佈客票特殊退改政策。其中，吉祥航空針對7月11日至12日涉及台灣進出港或經停航班可免費改期一次（前後3天內）或免手續費退票；春秋航空則涵蓋7月11日至12日覆蓋福州、廈門、泉州、杭州、寧波的航班，原航班前後前後3天內可免費退改。

東方航空及南方航空均發佈通知稱，如遇航班延誤或取消，可辦理機票退改或延期，但未明確限定具體地區。

此外，在線旅遊平台「去哪兒旅行」亦宣佈啟動保障機制，凡於7月9日前預訂、入住日期在7月9日至12日的浙江舟山酒店訂單，均可獲免費取消。