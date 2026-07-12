霸車位兼講大話拒挪車 長沙體育局幹部遭停職
撰文：盛昀
出版：更新：
6月30日，湖南長沙一位市民購買的車位遭長沙市體育局一名幹部霸佔，雙方多次交涉未果。歷經十餘日，該名幹部寫下道歉書並承諾補償。7月11日，官方通報指涉事幹部已被停職處理。
根據官方通報，6月30日，長沙市體育局幹部彭女將自己的車輛停在閔男的車位上。閔男回家時發現車位被佔，於是開車將彭女的車輛堵住，同時聯繫物業。物業查詢發現，彭女留存的電話號碼錯誤，遂求助交警給彭女發送移車短信。7月1日早晨9時，彭女移車時發現車輛被堵住，致電閔男及其妻子但對方未接聽。
下午，閔男要求對方挪車， 但彭女謊稱要出差無法挪車，實際仍在長沙上班。閔男發現對方仍未挪車，於是再次將彭女的車堵住。晚上，物業聯系彭女移車，彭某在家中休息但謊稱在外地出差，隨後讓男友雷某開車到小區堵住閔男車前。彭女報警後，經協調彭女當面道歉並將車鑰匙交給物業，民警要求閔男移車，閔男稱車鑰匙被其愛人帶至外地，但其愛人當時在自家店內。
7月2日，因車輛仍被堵住彭女再次報警，但因彭女上班未到現場，閔男拒絕移車。同日，閔男在其車位上安裝了水泥立柱。7月3日，又加裝了U型管，堵住彭女車輛。
雙方經六次調解最終於7月10日達成和解。長沙市體育局決定給予彭某某停職處理，紀檢監察機關已對彭某某相關問題開展核實處理。
對於網上對彭女背景的猜測，官方指彭某某選拔任用程序規範，資格條件符合相關規定，不存在違規提拔情況，父母均為長沙市企業普通下崗職工。
工作30年貪污超22億 南京經開區前官員楊有林6罪並罰判死刑受賄1.39億餘元 上海市委原常委朱芝松一審被判死緩深圳政協原主席戴北方涉違法違紀遭開除黨籍 曾與馬興瑞共事涉貪逾1.52億 中國海油原副總經理袁光宇受賄罪成一審判死緩