霸車位兼講大話拒挪車　長沙體育局幹部遭停職

6月30日，湖南長沙一位市民購買的車位遭長沙市體育局一名幹部霸佔，雙方多次交涉未果。歷經十餘日，該名幹部寫下道歉書並承諾補償。7月11日，官方通報指涉事幹部已被停職處理。



湖南長沙一位市民購買的車位遭長沙市體育局一名幹部霸佔。（影片截圖）

網傳彭女相片。（微博）

根據官方通報，6月30日，長沙市體育局幹部彭女將自己的車輛停在閔男的車位上。閔男回家時發現車位被佔，於是開車將彭女的車輛堵住，同時聯繫物業。物業查詢發現，彭女留存的電話號碼錯誤，遂求助交警給彭女發送移車短信。7月1日早晨9時，彭女移車時發現車輛被堵住，致電閔男及其妻子但對方未接聽。

下午，閔男要求對方挪車， 但彭女謊稱要出差無法挪車，實際仍在長沙上班。閔男發現對方仍未挪車，於是再次將彭女的車堵住。晚上，物業聯系彭女移車，彭某在家中休息但謊稱在外地出差，隨後讓男友雷某開車到小區堵住閔男車前。彭女報警後，經協調彭女當面道歉並將車鑰匙交給物業，民警要求閔男移車，閔男稱車鑰匙被其愛人帶至外地，但其愛人當時在自家店內。

閔先生拍片控訴霸車位者。（微博）

閔男在其車位上安裝了水泥立柱。7月3日，又加裝了U型管，堵住彭女車輛。（央廣網）

7月2日，因車輛仍被堵住彭女再次報警，但因彭女上班未到現場，閔男拒絕移車。同日，閔男在其車位上安裝了水泥立柱。7月3日，又加裝了U型管，堵住彭女車輛。

雙方經六次調解最終於7月10日達成和解。長沙市體育局決定給予彭某某停職處理，紀檢監察機關已對彭某某相關問題開展核實處理。

閔先生展示對方道歉信。（微博）

對於網上對彭女背景的猜測，官方指彭某某選拔任用程序規範，資格條件符合相關規定，不存在違規提拔情況，父母均為長沙市企業普通下崗職工。