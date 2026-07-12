有片｜神舟二十三號乘組進行多項人體研究　黎家盈操肌對抗失重

神舟二十三號升空至今近50日，港產太空人黎家盈與另外兩名組員朱楊柱、張志遠繼續在軌推進多項科學實驗。最新官方影片顯示，三人本週忙於微重力下人體關節活動、認知控制等數據採集工作。實驗之餘，三人堅持每日體能鍛鍊，對抗失重生理效應。



港產太空人黎家盈與另外兩名組員朱楊柱、張志遠繼三人本週忙於微重力下人體關節活動、認知控制等數據採集工作。（影片截圖）

實驗之餘，三人堅持每日體能鍛鍊，對抗失重生理效應。（影片截圖）

在軌實驗清單持續更新 多項人體研究同步推進

據中國載人航天工程官方微博「載人航天小喇叭」12日公布的最新影片，神舟二十三號乘組本週繼續推進多項空間科學實驗。在空間生命科學與人體研究領域，航天員兩兩配合開展「多人協作界面實驗」；運動骨肌受力研究項目中，進行了足底壓力測量、下肢運動生物力學測試及肌肉肌腱特徵測量。

此外，乘組使用近紅外腦功能成像設備開展神經人因研究，地面科研人員將利用採集數據分析太空環境對航天員認知控制的影響。在微重力物理科學領域，乘組更換了燃燒科學實驗櫃內部燃燒器、流體物理實驗櫃樣品，並完成兩相系統實驗櫃「多場效應蒸發模塊」安裝等多項工作。

每日鍛鍊對抗失重 回望地球成最佳「加油站」

科學實驗之外，三名航天員堅持每日體能鍛鍊，最大程度減低長期太空生活對身體機能的影響。乘組持續進行在軌鍛鍊，使用相關設備積極對抗失重生理效應。在組合體平台照料方面，乘組常態化開展再生生保設備檢查維護，並對改進型在軌質量測量儀進行測試。

在忙碌勞累的空間站生活中，回望美麗的藍色星球，便成為三人最佳的「加油站」。