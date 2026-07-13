內地新能源車平均車齡僅1.8年　報告：換車速度直逼智能手機

內地新能源汽車「更新速度」持續加快，一項最新調查顯示，內地新能源乘用車平均車齡僅1.8年，遠低於燃油乘用車的8.2年。有分析認為，新能源汽車正逐漸擺脫傳統耐用消費品定位，朝向類似智能手機的快速消費品發展。



內媒《快科技》今（13）日報道，由中國汽車工業協會聯合和君諮詢共同發布的《2025中國汽車後市場年度發展報告》指出，目前內地燃油車與新能源車兩大市場序列，在產業生命周期及後市場需求方面已出現全面分化。

報告顯示，目前中國燃油乘用車平均車齡已達8.2年，車齡超過7年的車輛佔比接近六成，反觀新能源乘用車平均車齡僅1.8年，其中車齡介於1至3年的車輛佔比高達90%。換算下來，燃油乘用車平均車齡約為新能源車的4.5倍。

圖為上海國際客車展上展出的新能源車輛。（視覺中國）

《快科技》報道指出，相關數據顯示，新能源汽車正逐步脫離傳統大宗耐用消費品定位，逐漸具備與智能手機相近的快速消費品屬性。

對於新能源車車齡普遍偏低的現象，乘聯分會秘書長崔東樹分析表示，最表層的原因是內地新能源車是在近五年才正式迎來爆發式普及，整個市場本身就偏新。

崔東樹指出，更深層的核心動因，在於新能源汽車全行業保持極快的技術更新速度，新功能、新續航、新智駕配置幾乎每年都有大幅升級，驅動不少用戶剛開一兩年舊車，就忍不住置換最新款的車型。

相關數據公布後，也引發不少內地網民討論，不少人形容，現在更換新能源車的頻率，已經快與更換智能手機相當。