世界金融論壇｜領充總裁李剛：新能源出海應改思維　輸出中國標準

5月21日，第九屆世界金融論壇（WFF）於香港圓滿落幕。這是該論壇自2018年創辦以來首次離開北京與上海落地香港，匯聚全球超60個國家、300多位政商學界領袖，圍繞「尋求穩定與增長新錨」展開對話。



自西安的參會企業領充新能源總裁李剛在論壇現場接受《香港01》專訪時指出，在全球能源轉型與國際局勢變革的交匯點上，中國新能源出海必須從傳統的「賣產品」思維，升級為輸出「中國標準的能源基礎設施解決方案」。而在這個歷史性轉型中，香港正是唯一能打通中國產業實力與全球規則體系的「超級樞紐」。



當前全球地緣政治衝突頻發，傳統能源供應鏈不確定性大增，外界普遍關注這是否會倒逼出一個更大規模的「新能源風口」。

對此，李剛表示，世界各國在尋求能源轉型的過程中，最大的現實痛點往往被外界誤解，「大家總以為出海最難的是技術、是產品，但實際上，海外市場現在最缺的不是單一的設備，而是一套完整、安全、高效，且能完美適配當地電網的『補能體系』。」

作為一家總部位於陝西西安的國家級高新技術企業，領充新能源有著深厚的科技基因，公司將近一半人員為研發人員，核心團隊更出身於愛默生、華為等頭部科技巨頭，並於2023年獲得了中石化、中石油昆侖資本及小米汽車的戰略投資。

領充新能源充電樁。

李剛坦言，中國新能源產業之所以能領跑全球，是因為在國內已經跑通了全球最大規模、最複雜的應用場景，「我們自主研發的液冷超充技術、光儲充一體化解決方案以及智能運維系統，都是在國內經過海量用戶檢驗、高度成熟的技術體系。我們出海，不能再走過去低價傾銷設備的老路，而是要把『技術+產品+運維+標準』整體打包輸出。」

在李剛看來，這正是「賣產品」與「賣標準」的本質區別：「賣產品賺的是一次性的貿易錢，而輸出標準和解決方案，賺的是長期的生態錢。只有把基礎設施的標準落下去，幫助當地從零開始搭建起支撐新能源產業發展的補能網絡，中國企業才能真正建立起在全球新能源領域的『話語權』。」

領充新能源總裁李剛。（香港01 黃寶瑩）

當前，香港作為「超級聯繫人」與「超級增值人」的戰略地位被不斷放大。李剛認為，未來「中國標準」走向世界的落點在於香港。

在談及此次赴港考察市場及未來的海外佈局計劃時，李剛指出，「我們認為香港是國內唯一能夠同時打通『中國的產業能力』與『全球規則體系』的超級樞紐。在『一國兩制』的制度設計下，它的獨特優勢是國內任何其他城市都無法替代的。」

從香港出發一方面，企業可以穩穩地背靠內地最完整、最具韌性的新能源產業鏈與供應鏈；另一方面，香港能夠提供一套與世界完全接軌的通行商業語言、金融規則和監管標準，讓內地企業無縫對接全球的資本、市場和合作夥伴。

「世界金融論壇2026」今日（21日）在香港開幕。（主辦方供圖）

身處亞洲綠色金融中心的香港，近年來正全力爭奪全球可持續金融的話語權。這對內地科技企業而言，究竟是停留在宣傳層面的「故事」，還是能落地見效的利好？

「這絕不是故事，而是真金白銀的支持。」李剛強調，香港作為綠色金融中心，擁有「資金成本更低、資金來源更廣、跨境通道更順暢」三大顯著優勢，精準地解決了新能源實體企業的痛點。