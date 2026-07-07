奢侈品變日用品　廣州氫能車大規模應用　每公里較柴油車平1.5元

清晨，在廣州白雲區的道路上，一輛氫能物流冷鏈車正平穩駛過。與傳統柴油車不同的是，它的排氣管流出的只有水；與電動車不同的是，它加滿氫氣只需5到10分鐘，續航可達500公里。這輛「吃氫吐水」的冷鏈車，即將載着新鮮食材駛向粵港澳大灣區各大商超。



如今，這一幕正成為廣東街頭越發常見的風景。氫能，這種燃燒產物只有水的清潔能源，正加速從實驗室和工廠車間駛入日常生活。2026年初，國家「十五五」規劃綱要將氫能正式列入未來產業目錄。作為製造業大省和能源消費重鎮，廣東率先突圍，一套從技術攻關、政策護航到場景落地的組合拳，正把看似遙遠的「未來能源」拉進普通人的生活。

氫能正加速從實驗室和工廠車間駛入日常生活。（羊城晚報）

氫能正從「奢侈品」變成「日用品」

氫能車能否真正替代柴油車，關鍵看三點：成本夠不夠低、跑得夠不夠遠、用起來夠不夠方便。廣東的解題思路，是從核心材料到關鍵裝備逐一突破，讓氫能一步步從「奢侈品」變成「日用品」。

在廣州黃埔，平均每天有數以萬計的「黑色薄片」從鴻基創能的生產線下線。它就是被譽為氫燃料電池「晶片」的膜電極。在由膜電極和雙極板組成的電堆裏，氫氣與氧氣發生電化學反應，將化學能轉化為電能。歷經多次技術迭代，這款膜電極壽命提升至約3萬小時，成本下降一半。目前，該公司已成為中國最大的獨立膜電極供應商及全球第二大獨立膜電極供應商。

氫能冷鏈車加氫只需5到10分鐘，續航可達500公里。（新華社）

如今，廣州街頭已有超4300輛氫燃料電池汽車上路運營，數量居全國城市首位。從外觀上看，它們和普通燃油車、電動車沒什麼兩樣，但氫能冷鏈車加氫只需5到10分鐘，續航可達500公里，既規避了電動車充電慢、續航短的短板，又告別了柴油車的尾氣污染。這樣的推廣規模，離不開龍頭企業的帶動，2022年落戶廣州的雲韜氫能便是其中的關鍵力量。成立四年間，該公司專利申請量已突破160項，2025年燃料電池系統裝機量與上車量雙雙位居全國第一，是國內唯一年度上車突破2000輛的企業，為廣州氫能車的規模化運營注入了強勁動力。

在看不見的電力保障領域，氫能同樣在發揮作用。（羊城晚報）

在看不見的電力保障領域，氫能同樣在發揮作用。在廣州南沙，南方電網廣東廣州供電局投運了我國首套自主研發的百千瓦級電氫雙向轉換裝置。該裝置基於可逆固體氧化物電池技術，既可制氫，也可發電，實現電與氫的雙向高效轉換，為可再生能源制氫、綠氫高效發電提供了裝備支撐。

四級聯動打通「最後一公里」

技術突破只是起點，氫能能否「飛入尋常百姓家」，還取決於政策和基礎設施的配套支撐。廣東的辦法，是構建一套覆蓋國家、省、市、區縣四級的政策體系，從加氫站佈局到終端補貼，全鏈條打通產業「堵點」。

氫能能否「飛入尋常百姓家」，還取決於政策和基礎設施的配套支撐。（羊城晚報）

國家層面，「十五五」規劃綱要將氫能納入未來產業重點培育方向，工信部、財政部、國家發改委聯合印發《關於開展氫能綜合應用試點工作的通知》，十一部門聯合發布《推動新能源重卡規模化應用實施方案》，從頂層為產業錨定方向。廣東則在此基礎上進一步細化落地——2026年3月，廣東將綠色氫能列入「十五五」時期前瞻佈局賽道；4月，「十五五」規劃綱要明確提出，「支持廣州牽頭開展氫能綜合應用，加快培育氫能『制儲運加用』全產業鏈，支持陽江等地建設氫氨醇等綠色燃料生產基地，推動氫燃料電池汽車擴量降本和規模應用，推動氫能在船舶、低空飛行器、冶金工業等領域應用。」

廣州先後出台氫能產業發展規劃和高質量發展若干措施，加氫站建設最高補貼100萬元。白雲區跟進配套政策，單個氫能項目最高資助1000萬元。雲韜氫能副總裁兼聯合創始人鍾蕾芳說：「這套分層精準的政策體系，既能給到技術研發專項支持，也能在儲運項目落地、氫能重卡規模化運營、加氫網絡建設等環節提供資金補貼與示範場景，為企業技術轉化和市場擴張提供有力支撐。」

廣東雲韜氫能科技有限公司外景。（羊城晚報）

政策效果直接體現在成本上。2025年，雲韜氫能加氫站氫氣售價為27.5元/公斤，2026年降至25.9元/公斤，計劃2027-2030年實現氫價持續降低。鍾蕾芳算了一筆賬：以31噸氫能自卸車為例，目前每公里用氫成本已低於燃油車，每公里約省1.5元。未來隨着擴產和規模應用，成本有望進一步下降。

廣東氫能應用場景持續拓寬

技術突破與政策支撐，最終都指向同一個問題：氫能能不能真正「用起來」。廣東的優勢在於，這裏不僅有技術突破的能力，更有讓技術落地生根的廣闊市場。

在低空經濟領域，廣州供電局研發的氫動力多旋翼無人機已投入線路巡檢，續航能力遠超鋰電池無人機。（羊城晚報）

陸路交通是當前氫能應用最成熟的場景。除街頭穿梭的氫能冷鏈車外，雲韜氫能已批量投運31噸自卸車、18噸物流車等多款車型，在應用場景的關鍵技術指標中，該公司的氫能重卡創下30萬公里衰減率僅3.5%的行業紀錄。韓國現代汽車集團則將海外首個氫燃料電池系統生產、研發、銷售基地落戶廣州，已推廣1200多輛氫能車輛，帶動數十家上下游企業來粵投資。在廣東，氫能車不再是新聞裏的概念，而是每天奔跑在路上的真實存在。

當前，氫能在廣東的應用場景正向立體化拓展。在低空經濟領域，廣州供電局研發的氫動力多旋翼無人機已投入線路巡檢，續航能力遠超鋰電池無人機，可實現全天連續作業，單日巡線面積相當於20個人工巡線員的工作量。在海洋航運領域，雲韜氫能研發的全國最大氫動力船舶「雲韜一號」將於近日正式下水，此舉將填補國內大噸位氫動力貨船領域的技術空白。鍾蕾芳說，廣東坐擁世界級港口群、密集的幹線物流網絡和廣闊的內河航運資源，疊加基建工程、園區轉運、冷鏈物流等多元商用場景，是國內氫能應用場景最豐富、承載體量最大的區域之一。

一個新興產業從「概念」走進「生活」，技術是底氣，政策是階梯，場景是土壤。（新華社）

放眼南粵大地，一條從技術攻關到規模化生產的氫能創新鏈正加速成形。2026年3月，氫能產業鏈安全能力建設平台在廣州開工。該平台集「中試驗證、檢測認證、技術攻關、產業孵化」於一體，預計2027年建成。在綠氫製取端，寶武清能（陽江）綠氫產業園已於年初啟動建設。該產業園通過海上風電直連制氫，規劃年產8萬噸綠氫。

廣東氫能產業的探索揭示了一個樸素道理：一個新興產業從「概念」走進「生活」，技術是底氣，政策是階梯，場景是土壤。三者同頻，才能讓「未來能源」不至於止步於藍圖。

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