柬埔寨47歲中國女醫生診所身中34刀亡　37歲男涉殺人姦屍被捕

柬埔寨媒體報道，在7月12日，金邊一名47歲中國籍女醫生在其日常工作和居住的診所內身亡，死者全身共有34處刀傷。當地警方拘捕一名涉案的37歲柬埔寨籍男子，初步認定疑犯涉嫌「先殺人後實施強姦」。報道指，該疑犯此前曾有殺害親弟弟的前科。



金邊一名47歲中國籍女醫生在其日常工作和居住的診所內身亡。（《柬華日報》）

當地警方拘捕一名涉案的37歲柬埔寨籍男子。（《柬華日報》）

綜合《柬華日報》及《柬中時報》報道指，在7月12日下午，該名47歲中國籍女醫生在診所內被發現倒臥血泊中身亡。

警方在現場發現，屋內神壇被翻亂，香爐底座破碎散落，診療床及地面留有大量血跡，血跡從前廳一直延伸至屋後廚房區域。現場查獲兩把帶血尖刀、一條染血牛仔褲、一雙拖鞋等物證，並提取血液及死者指甲樣本送檢。

法醫檢驗結果顯示，死者遺體衣著存在異常情況，遺體已出現屍僵，右眼周圍可見明顯瘀傷。

據報告，死者全身共發現34處刀傷，其中頭部1處、軀幹12處、四肢21處。頭部另有多處遭硬物擊打形成的撕裂傷，後腦共有14處嚴重裂傷，深達顱骨。此外，雙手及手指亦有多處傷口，具有防禦性傷痕特徵。

警方初步認定，死者因銳器刺傷死亡，疑犯涉嫌「先殺人後實施強姦」。

當地警方拘捕一名涉案的37歲柬埔寨籍男子。（《柬華日報》）

據疑犯的姐姐向警方透露，疑犯患有精神疾病已近10年。在此之前，他曾在老家使用木棍猛擊親生弟弟的後腦勺致其死亡。作案後，他還一直守在屍體旁，直至被當地警方拘捕。