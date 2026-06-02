柬埔寨爆水泥封屍案：男子及變性女遇害埋排水井　中國男疑犯落網

6月1日，柬埔寨警方揭發一宗雙屍命案。2名柬籍受害者失蹤多日後，被發現遭殺害並埋屍於一處空地的排水井內，井口被澆混凝土封死企圖滅跡。警方經調查後拘捕1名中國籍男疑犯，懷疑案件涉及團伙作案，目前正進一步調查並追捕其他涉案人員。



一名中國男子涉殺害兩名柬埔寨人，埋屍排水井並澆混凝土掩蓋罪行。（柬中時報）

兩名受害人同時失蹤 經法醫鑒定均屬他殺

柬埔寨媒體《柬中時報》報道，案件於6月1日下午被揭發，警方當晚展開挖掘工作，從排水井內挖出兩具屍體。

據調查，兩名死者分別為38歲男的士司機艾金順，以及36歲的變性女子唐西蒙（外號Leyley），均於5月23日前後失蹤。艾金順的姐姐表示，5月23日接獲弟弟失聯的消息後，家屬隨即向警方報案。

另一名死者唐西蒙的男友表示，唐西蒙平日在一家卡拉OK場所工作。5月23日晚，她接獲客人邀約後外出，並由一名平時負責接送她的的士司機駕車接走，此後便失去聯繫。他曾根據手機定位進行尋找，但始終未能發現下落，最終向警方報案。

遇害的變性女子。（柬中時報）

遇害的的士司機。（柬中時報）

5月25日，警方在干拉省見遂縣發現艾金順的車輛，6月1日晚，警方通知家屬發現其遺體。

據現場調查情況，警方除發現兩具屍體外，還查獲一把木柄斧頭、一根金屬棒球棍、一把抹灰工具、電線及塑料紮帶等物品，懷疑為作案工具。

法醫檢驗結果顯示，艾金順左腳遭利器砍傷，導致主要血管斷裂並失血身亡；唐西蒙遭電線及塑料紮帶捆綁後勒頸致死。法醫專家認定，兩名死者均死於他殺。

1名中國籍疑犯被捕 警方懷疑團伙作案進一步調查

落網中國籍男子。（柬中時報）

此前，警方在偵辦一宗綁架勒索案過程中鎖定兩名中國籍疑犯，並於6月1日展開拘捕行動。目前其中一人已被拘捕。隨後，警方根據疑犯供述前往案發地點，發現該處曾被用作囚禁及殺害受害人的場所。

案件於6月1日下午被揭發。警方懷疑案件涉及團伙作案，正進一步調查並追捕其他涉案人員。（柬中時報）

調查顯示，疑犯在殺害兩名受害者後，將屍體棄置於排水井內，並灌注混凝土封蓋井口，以掩蓋罪行。警方懷疑案件涉及團伙作案，正進一步調查並追捕其他涉案人員。