柬埔寨中國地產商人遭3綁匪擄走虐殺棄屍　妻子曾被勒索1565萬

近日柬埔寨金邊發生一宗中國男子遭綁架撕票案。一名在當地經營房地產的53歲中國籍商人，5月29日深夜在公寓停車場被3名身份不明男子強行帶走，隨後商人妻子被勒索200萬美元（約1565萬港幣）。5月30日，該商人被發現陳屍於一輛棄置在空地的私家車內。當地警方已將案件列作嚴重刑事命案，正全力追緝涉案兇徒。



53歲中國籍商人被發現陳屍於一輛棄置在空地的私家車內。（柬中時報）

據《柬中時報》報道，警方初步調查報告顯示，死者為53歲中國籍男子楊偉新（Yang Weixin，音譯），生前為地產商人，居住於金邊市一處公寓。

死者妻子向警方透露，丈夫於5月29日晚失蹤，經翻查公寓閉路電視，發現當晚他在停車場遭三名身份不明的男子強行帶上一輛汽車後離開。次日丈夫的手機向她發出短訊，要求支付200萬美元贖金，之後對方持續發短訊施壓，直到最後一條短訊「事情到此為止」便失去聯繫。

5月30日上午，一名37歲貨車司機在一處空地發現一輛白色私家車，他上前查看發現一名男子在車後座，打開車門發現有大量血跡且男子已死亡，隨後他立即報警，而死者正是失蹤的中國籍房地產商人。

警方現場勘查發現，涉案車輛內外遺留大量可疑物證，包括兩把帶血刀具、血跡斑斑的紙巾和膠帶，以及塑料扎帶、枕頭、襪子以及大量礦泉水瓶等。法醫驗屍結果顯示，死者身上多處嚴重傷痕，包括頭部遭重擊撕裂、面部及頸部大面積瘀傷、雙眼充血、四肢及軀幹遍佈毆打和捆綁痕跡，死因為窒息死亡。案件性質為蓄意謀殺。

死者妻子曾透露，丈夫自2014年起與一名中國籍男子因生意失敗產生債務糾紛；2025年，該名男子曾上門追討款項，雙方矛盾持續多年。目前警方正調查案件是否與商業糾紛有關。案件已列為嚴重刑事命案，警方正全力追緝涉案人員。