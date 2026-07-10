習近平晤納米比亞總統　中納簽多項合作文件推動戰略合作關係

10日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂，同來華進行國事訪問的納米比亞總統恩代特瓦舉行會談。兩國領導人共同宣佈，將雙邊關係定位正式提升為新時代中納命運共同體。會談後，雙方發表聯合聲明，並共同見證簽署經濟貿易、醫療衛生、教育和人力資源等多項合作文件。



習近平同納米比亞總統恩代特瓦會談。（新華社）

會談後，雙方發表聯合聲明，並見證簽署經貿、醫療、教育及人力資源等多項合作文件。（新華社）

據人民網報道，習近平指出，中納建交以來始終平等相待、相互支持。當前中國正全面推進中國式現代化，納米比亞亦正朝着2030年遠景目標前進，深化兩國友好合作正當其時。

就構建新時代中納命運共同體，習近平提出三點意見：一是堅定相互支持，密切高層交往，深化治國理政經驗交流，在彼此核心利益問題上繼續相互支持；二是挖掘合作潛力，中方已對53個非洲建交國全面實施零關稅舉措，希望納方用足零關稅及輸華產品「綠色信道」，讓更多優質產品進入中國市場。中方願深化雙方在基建、能源、礦產、農業、教育及科技等領域合作；三是堅持團結協作，中納兩國同為全球南方重要成員，雙方應共同維護國際公平正義，為推動構建人類命運共同體作出新貢獻。

習近平特別提到，幫助非洲將豐富礦產資源轉化為發展動能，是加快非洲現代化的重要途徑。中方願同包括納米比亞在內的非洲國家加強礦業合作，把握好3條原則：一是互利共贏，發揮非方資源與中方技術、市場的互補優勢；二是友好協商，通過溝通妥善處理合作中的問題；三是推動中非礦業合作升級，按照市場化、商業化原則創新合作思路。

習近平同納米比亞總統恩代特瓦會談。（新華社）

而恩代特瓦則祝賀中國共產黨成立105周年。她表示，納方高度重視對華關係，堅定奉行一個中國原則，願學習借鑑中國經驗，推動兩國全面戰略合作夥伴關係取得更大發展。

恩代特瓦還強調，納米比亞人組黨願同中國共產黨加強黨際交流。納米比亞願同中國擴大貿易往來，並歡迎更多中國企業赴納投資興業，期待雙方在工業、礦業、基建、航空航天、水利及農業等領域深化合作。納方願與中方一同維護發展中國家共同利益。

會談後，兩國元首共同見證簽署經濟貿易、醫療衛生、教育和人力資源等領域多項合作文件，雙方發表《中華人民共和國和納米比亞共和國關於構建新時代中納命運共同體的聯合聲明》。

納米比亞共和國，位於非洲西南部。恩代特瓦是納米比亞獨立後第五任總統，也是該國歷史上首位女總統。2013年3月，習近平首次非洲行提出「中非命運共同體」概念；2000年至今，中國和非洲的合作進入全面深化階段，近年中國在「一帶一路」框架下大力投資非洲。