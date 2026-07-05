建黨105周年｜新華社：中共的領導必須是全面的、系統的、整體的

慶祝中國共產黨成立105周年大會於7月1日上午在北京人民大會堂舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話。



新華社4日發表評論文章稱，習近平著眼於實現新時代新征程黨的使命任務，就全體中國共產黨人堅定信心、接續奮鬥提出「五個必須」的明確要求，排在首位的是「必須堅持黨的基本理論、基本路線、基本方略」，引領全黨更有定力、更有自信、更加有力地推進中國特色社會主義事業，確保中華民族偉大復興的巨輪始終沿著正確航向破浪前行。



慶祝中國共產黨成立105周年大會於7月1日上午在北京人民大會堂舉行。習近平向「七一勳章」獲得者頒授勳章並發表重要講話。（香港01直播截圖）

慶祝中國共產黨成立105周年大會於7月1日上午在北京人民大會堂舉行。（香港01直播截圖）

文章又稱，堅持黨的基本理論、基本路線、基本方略，必須堅持黨的全面領導和黨中央集中統一領導。習近平強調，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，是中國特色社會主義制度的最大優勢，是黨和國家的根本所在、命脈所在，是全國各族人民的利益所繫、命運所繫。黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切的。黨的領導必須是全面的、系統的、整體的，必須體現到經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和國防軍隊、祖國統一、外交工作、黨的建設等各方面。

文章稱，事在四方，要在中央。堅持黨的領導，首先是堅持黨中央權威和集中統一領導。新征程上，必須堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」，把黨的領導落實到黨和國家事業各領域各方面各環節，確保全黨在思想上、政治上、行動上同以習近平為核心的黨中央保持高度一致，確保我國社會主義現代化建設正確方向，確保擁有團結奮鬥的強大政治凝聚力、發展自信心，彙聚起齊心協力推進強國建設、民族復興偉業的磅礴力量。