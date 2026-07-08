習近平：中國正從全球科技參與者、貢獻者向開拓者、引領者轉變

7月8日上午，中國國家科學技術獎勵大會、中國科學院第22次院士大會和中國工程院第18次院士大會、中國科學技術協會第11次全國代表大會，在北京人民大會堂召開。中國國家主席習近平出席國家科學技術獎勵大會時說，中國正從全球科技參與者、貢獻者向開拓者、引領者加速轉變。習近平強調，形勢催人也逼人，必須抓住歷史機遇，加快推進高水平科技自立自強。



7月1日上午，慶祝中國共產黨成立105周年大會在北京人民大會堂隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話。（新華社）

據《新華社》消息，習近平發表講話時說黨的十八大以來，黨中央把科技創新擺在現代化建設突出位置，系統擘畫科技強國建設藍圖，深入推動實施創新驅動發展戰略，全面深化科技體制改革，推動科技事業取得歷史性成就、發生歷史性變革。我國正從全球科技參與者、貢獻者向開拓者、引領者加速轉變，成為創新力上升最快的國家之一。

習近平強調，新一輪科技革命和產業變革深刻改變人類生產生活方式和世界發展格局。我們要適應新形勢新要求，採取更加有力的措施，切實解決我國科技發展中存在的問題，全力抓好黨中央關於科技事業各項部署的落實。

習近平指出，要增強科技創新體系化攻關能力，提升國家創新體系整體效能。堅持「四個面向」戰略導向，進一步加強科技戰略規劃、政策措施、重大任務、科研力量、資源平台、區域創新等方面統籌。完善國家重大科技創新任務部署和組織實施機制，強化科研基礎條件自主保障。優化國家戰略科技力量功能定位和佈局，推動任務協同、資源共享、優勢互補。加強對各層級科技工作的統籌指導，形成央地協同、區域聯動的制度安排。

習近平強調，要推動科技創新和產業創新深度融合，打通科技加速向現實生產力轉化的通道。科技創新要突出應用導向，產業創新要提出科學問題。加強國家技術轉移體系建設，打造多元化應用場景和高水平產業集群，促進自主研發技術產品推廣應用和迭代升級。完善知識產權保護制度。構建同科技創新相適應的科技金融體制。

習近平指出，科學的未來在青年，要優化科教協同育人機制，大力培養優秀青年科技人才。加大對科研人員支持力度，幫助解決實際困難，讓他們潛心鑽研、安身安心安業。注重挖掘和培養青少年興趣特長、科學素養、實驗能力，吸引更多具有科研潛質的青少年立志投身科技事業。

習近平強調，要提高科技創新投入效能，實現投入規模增加與效能提升的統一。完善中央財政科技經費分配和管理使用機制，健全重大科技任務央地投入共擔機制。改進科技計劃管理，加強科技項目監督檢查和績效評估。引導企業增加研發投入，調動更多社會力量支持科技創新。

習近平指出，要深化科技評價改革，用好科技評價指揮棒。項目評審、機構評估、人才評價都要強化創新能力、質量、實效、貢獻導向。加快「破四唯」，持續深化科教界「帽子」治理。大力弘揚科學家精神，加強科研誠信建設，營造風清氣正的科研生態。

習近平強調，要加強科技倫理和安全治理，推動科技向上向善、安全可控、造福人民。完善政策制度、法律法規和治理規範，健全多方參與、協同共治的體制機制。明確重點領域倫理標準和指引，加強科技安全風險研判、監測預警和應急響應。深度參與全球科技治理，廣泛宣介中國主張和中國方案。

習近平指出，推動我國科技事業欣欣向榮，需要全黨全社會共同努力。各級黨委和政府要把科技工作擺上重要日程，樹立和踐行正確政績觀，真抓實幹，久久為功，不斷抓出新成效。中國科學院、中國工程院要團結全國科技界把握新一輪科技革命方向，勇攀世界科學高峰。中國科協要堅持探索創新，盡心盡力為科技工作者服務、為創新驅動發展服務、為提高全民科學素質服務、為黨和政府科學決策服務。

中國2025年度國家科學技術獎共評選出258個項目和11名科技專家：國家最高科學技術獎兩人；國家自然科學獎51項，其中一等獎三項、二等獎48項；國家技術發明獎58項，其中一等獎三項、二等獎55項；國家科學技術進步獎149項，其中特等獎三項、一等獎13項、二等獎133項；授予九名外國專家中國國際科學技術合作獎。