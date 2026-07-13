能讓高位截癱患者握筆寫字　中國「腦機介面」搶先商業化

一個頸部以下癱瘓的患者，大腦中被植入一枚硬幣大小的晶片後，重新拿起了筆。這不是科幻電影裡的片段，而是一個被中美媒體都廣為報道過的真實案例。2024年11月，因車禍高位截癱的36歲患者董輝接受腦部手術，醫生在他顱內放入一枚硬幣大小的無線植入體。



原本頸部以下動不了的他，透過訓練重新完成了抓握、書寫等動作，成為中國腦機介面技術從臨床試驗走向真實應用的代表案例之一。

腦機介面（BCI，Brain-Computer Interface）的概念，最早可追溯至1973年。當時，美國科學家提出一個前瞻性設想：能否利用大腦產生的電信號作為電腦輸入，繞過肌肉和外周神經，實現大腦與電腦之間的直接通信？

這一設想在數十年裡不斷演進，逐漸從實驗室走向手術台。到今天，腦機介面已能協助癱瘓患者控制游標、機械臂、機器人手套，乃至嘗試重建語言溝通和輔助恢復運動功能。

中國企業博睿康自研的半侵入式腦接機口系統。圖中透明頭模展示植入位置，黑色圓片為體外信號傳輸模組，負責將腦部運動信號與外部設備連接，旁邊黑色裝置為腦信號傳輸與外部控制模組，用於將腦部運動信號連接至機械手套系統。 （取自博睿康公眾號，聯合早報）

腦機科學家、國際同行評審期刊《認知神經動力學》（Cognitive Neurodynamics）副主編馮超接受《聯合早報》採訪時形容，腦機介面就是「未來連接碳基生物和矽基生物的橋樑」。

不過，人的大腦極其複雜、柔軟而脆弱，如何在減少對腦組織損傷情況下捕捉神經信號，是腦機介面技術發展的核心難題。

基於電極與腦組織接觸深度的不同，腦機介面的發展分為非侵入式、半侵入式和侵入式等技術路線。

馮超說，非侵入式在頭皮外設備採集腦電信號，安全性較高，但信號精度相對有限；侵入式則透過手術將電極置於顱內，甚至植入腦組織內部，以獲得更高品質的神經信號，但手術風險大，長期穩定性和倫理要求也更高。

半侵入式則介於兩者之間，通常需要透過手術將電極放置在顱骨內、硬腦膜外，不穿透硬腦膜，也不進入腦實質。董輝接受的正是這類手術。患者運動意圖或想像動作時產生的腦信號，被解碼為外部設備可識別的指令，再帶動氣動手套完成相應動作。

截至去年底，包括董輝在內，在中國已有32位頸部脊髓受損患者接受這一半侵入式的腦機手術。這套名為「NEO」的系統，由腦機介面初創企業博睿康和清華大學共同研發。今年3月，中國國家藥監局批准相關產品上市。

它的獲批，標誌著中國腦機介面產業的提速。去年，中國工信部為腦機介面定下「2027年關鍵技術取得突破、2030年產業創新能力顯著提升」的時間表，今年兩會（全國人大、政協年會），中國首次把發展腦機介面寫入政府工作報告，明確為培育發展的未來產業。

強烈政策信號帶動下，相關企業融資加速。博睿康2月辦理上市輔導備案，6月9日輔導完成。以非侵入式方式控制假肢的強腦科技，今年1月也以保密形式向港交所遞交上市申請，兩家公司爭奪「腦機介面第一股」。

據《上海證券報》，今年前五個月，腦機介面融資超33宗，總額突破46億元人民幣，超過2025年全年。

浙江強腦科技的工作人員演示如何用非侵入式腦機介面控制機械手。（中新社）

中美技術路線偏好不同

在外界看來，儘管中國在腦機介面領域起步較晚，但正在快速追趕美國。科技雜誌《連線》（Wired）和《麻省理工技術評論》都以博睿康的NEO系統獲批進入市場為例指出，中國通過「半侵入式的折中方法」，在商業應用上走得比美國更快。美國目前還沒有同類植入式腦機介面產品，獲准商業化用於患者治療。

但報道也指出，在獲取更精準信號、更大膽的侵入式技術路線上，美國仍然領先。

馮超認為，中美在腦機介面上的技術偏好存在差異，但不能簡單概括為「美國做侵入式、中國做非侵入式」。

「更準確地講，美國當前更偏向追求『性能上限』，也就是希望通過植入式腦機介面，儘快實現更高精度、更高頻寬的人機控制，重點解決癱瘓患者交流、控制機械臂等高難度問題。中國則多線並行，既推進侵入式，也重視非侵入式和半侵入式，因為中國更關注怎麼讓技術儘快進入醫療、康復、工業、教育和消費場景，形成真正可落地的產業。」

他形容，美國在衝擊腦機介面的「天花板」，中國更像是在鋪設腦機介面的「地板」和「路網」。未來真正成熟的行業格局，很可能不是只走一條路，而是侵入式負責突破上限，非侵入式負責擴大規模，半侵入式負責尋找中間平衡。

美國喬治城大學醫學中心神經科學教授、神經工程中心聯席主任里森胡伯（Max Riesenhuber）對《聯合早報》說，理論上，電極越深入大腦，得到的信號就越好，風險也更高。「但問題在於，得到信號做什麼？NEO就是拿到合適的信號，憑藉低風險性，率先獲批用於癱瘓治療。」

里森胡伯說：「與美國相比，中國的優勢在於能以自上而下的方式，把這些環節放到同一計畫裡推進，直到達成目標。」

他說，這種集中的決策對腦機介面發展格外重要，因為「腦機介面不是單項技術突破，是需要神經科學、工程、臨床、監管和醫保支付共同配合的系統工程」。

此外，他也提到，中國擁有更大的患者基數，對政府支援領域有更高信任度，也有助於企業更快招募受試者積累資料，改進並加速實際應用。

更大想像空間在戰略應用

支撐腦機介面技術前景的除了醫療，還有抗抑鬱、睡眠調節、情緒管理等更多場景。里森胡伯也特別提到軍事和高危環境作業的潛在場景。

他說，腦機介面的軍事意義不在於科幻式「讀心」，而在於與人工智能（AI）結合後增強人機協作，包括監測人員注意力、輔助識別目標，甚至讓人遠端操控機器人或外骨骼。 「這些戰略應用關乎最終可以將人類大腦的潛力應用到哪一步。」

但學者和業者都提醒，戰略潛力和資本熱潮也需要冷靜思考。

一方面，腦機介面面對的是人類最複雜也最敏感的器官，長期安全性、資料隱私和倫理邊界仍待觀察與探討；資本湧入也可能帶來投資浪費、概念包裝。

另一方面，除了醫療之外，腦機介面還沒有產生大規模的消費級應用。原北京三甲醫院睡眠醫學專家、腦機介面創業者孔祥受訪時說，腦機介面要從狀態識別走向更廣泛應用，關鍵在於與不同產業和具體場景深度融合。

孔祥說，腦機介面未來的真正價值，不僅是「讀腦」，更在於「寫腦」，要讓腦機介面實現更全面的應用，還需要與不同產業和具體場景深度融合。

他說，以非侵入式腦機干預焦慮壓力型失眠為例，難點並不在腦電信號的採集和解碼，而是讓信號成為驅動產品的「指揮棒」，通過即時腦電波監測，個性化生成閉環神經調控方案，智慧動態即時調整，並長期優化個性化方案，真正實現千人千面、乃至一人千面的目標。

里森胡伯也說，就像AI早期發展一樣，腦接機口接下來要回答的，不只是技術能做到什麼，而是哪些應用真正有價值。這場中美競賽最終比拼的，或許正是誰能率先找到足夠明確、足夠真實的應用場景，讓這項技術真正從實驗室走向真實世界。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

