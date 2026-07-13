南海安全圓桌對話在港舉辦　發布《南海仲裁案裁決新批駁》報告

適逢菲律賓提起南海仲裁案裁決公布10周年，由華陽海洋研究中心、中國南海研究院及亞洲國際法律研究院主辦的「南海安全圓桌對話」今（13）日在本港舉行，來自不同國家和地區的法律界人士及法學專家出席，會中發布《南海仲裁案裁決新批駁》報告，重申南海仲裁案裁決在法律解釋、事實認定及證據採信等方面存在重大問題，並表明中國不接受任何基於裁決提出的主張和行動。



在今次會議上發布的報告，再次揭示所謂「南海仲裁案裁決」在法律解釋和適用、事實認定、證據採信等方面「存在重大謬誤」，讓域內外有關國家認清裁決的本質及其危害性，同時也表明中國不接受任何基於裁決的主張和行動，是維護自身南海權利和主張、捍衛和平穩定、堅守國際法治的正義之舉和正當之舉。

央視報道稱，報告主張，仲裁裁決在法律解釋與適用、事實認定及證據採信等方面存在重大錯誤，重申中國「不接受任何以『裁決』為依據的主張和行動」。

南海安全圓桌對話發布《南海仲裁案裁決新批駁》報告。（央視截圖）

吳士存：中國對非法裁決不會放鬆警惕

華陽海洋研究中心理事長、中國南海研究院學術委員會主席吳士存在會上發言表示，非法裁決導致南海形勢起伏不定、局部動盪的事實表明，這一「裁決」沒有、也絕不可能給南海帶來和平與安寧，並已成為南海和平穩定的「麻煩製造者」和「動亂之源」。

他表示，裁決亦成為中國與其他聲索國處理南海問題雙邊關係的「攪局者」，以及全面有效落實《南海各方行為宣言》及有序推進《南海行為準則》磋商的最大障礙和「絆腳石」。

吳士存表示，非法裁決導致南海形勢起伏不定、局部動盪，並已成為南海和平穩定的「麻煩製造者」和「動亂之源」。（央視截圖）

吳士存指出，「南海仲裁案」的非法裁決不會在國際海洋法層面形成任何實質影響，而主要是部分國家或勢力藉以攪局南海的工具，他認為在可預見的未來，「裁決」將越來越被視為特定地緣政治背景下的一個「孤立事件」，而非國際海洋法體系中的一個所謂「判例」。

吳士存強調，未來10年或更長時間，中國對任何基於這一非法裁決的主張和行動都不會放鬆警惕，對任何鼓譟非法裁決的言行都會予以嚴厲駁斥、依法維權和堅決反制。

中國南海研究院副院長周勇表示，報告透過檢視過去10年間各國官方聲明、海洋劃界實踐、國際司法及仲裁判例，以及相關學術評論，系統性審視裁決在國際法層面的實際效應。他認為，美國、日本及部分歐盟國家公開支持裁決，俄羅斯、巴基斯坦、敘利亞及委內瑞拉等國則明確反對，反映裁決並未形成廣泛國際共識和普遍認知。

2025年7月11日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在吉隆坡出席東亞合作年度系列外長會時就「南海仲裁案」闡明中方立場。（中國外交部）

海外學者：仲裁裁決未改變各國海洋實踐

值得注意的是，今場「南海安全圓桌對話」邀集多位國外學者出席，並各自就南海仲裁案裁決提出法理見解，普遍持批評態度。英國菲耶塔律師事務所創辦人Stephen Fietta表示，2016年仲裁裁決並未明顯改變各國海洋實踐，不少國家仍持續對部分地貌主張專屬經濟區及大陸架權利，與仲裁庭對《聯合國海洋法公約》第121條「岩礁」的嚴格解釋並不一致。

與會的加拿大達爾豪斯大學舒立赫法學院榮休教授Phillip Saunders則認為，南海仲裁案並非單純的法律技術問題，而是涉及國家主權、歷史權利與國際司法機構權限邊界之深層課題，仲裁庭的裁決未能充分尊重國家選擇爭端解決方式之自主權，其合法性與權威性在國際法學界仍存高度爭議，呼籲各方回歸協商與談判機制，以務實途徑維護區域和平與海洋法治。

2016年南海仲裁事件後，中國開始派出大量執法船前往爭議海域。（Reuters）

澳洲國立大學法學院國際法教授Donald Rothwell表示，儘管仲裁庭嘗試釐清「島嶼」與「岩礁」的區別，但包括「島嶼的最小尺寸」、「何為自然狀態」等核心問題仍未獲明確解答，裁決後各國亦鮮少調整既有海上地物的法律分類。

韓國仁荷大學法學院副院長、國際法教授李碩祐表示，韓國雖非仲裁案當事方，但高度關注南海仲裁衍生的法律影響，認為相關「潛在法理」可能對韓國與鄰國的島嶼爭議造成壓力，亦使韓國在面對類似爭端時，對尋求司法或仲裁解決產生「重大猶豫」。

官方加強南海歷史論述

另一方面，中國外交部亦在同日於社交平台發布題為《南海聽濤》的影片，重申根據《開羅宣言》及《波茨坦公告》，中國在第二次世界大戰後恢復對南海諸島行使主權為世界各國所公認，並指個別域內國家近年持續推進海上侵權行動，一些域外國家亦不斷插手南海問題，令原本平靜的南海頻生波瀾。

中國外交部在社交平台發布名為《南海聽濤》的影片。（中國外交部）

此外，官媒與自然資源部海洋發展戰略研究所亦聯合發布新聞短片《永不消逝的呼號》，披露黃岩島主權屬於中國的相關史料，包括時任菲律賓駐德大使承認黃岩島不屬菲律賓領土範圍的信函，以及無線電遠征親歷者陳平講述30多年前登上黃岩島的經歷。