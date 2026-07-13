中國外交部亞洲司：日方涉南海仲裁案言行惡劣　已提出嚴正交涉

針對日本外相茂木敏充7月11日就「南海仲裁案裁決」出台10周年發表的談話，以及日本夥同他國發布的所謂聯合聲明，外交部亞洲司負責人12日表示，已緊急約見日本駐華使館首席公使，提出嚴正交涉、表達強烈不滿和抗議。



中日關係：圖為2018年10月25日，中國北京天安門廣場上的中國國旗和日本國旗。（Getty）

中方指出，日本在南海問題上負有歷史罪責且並未清算，沒有任何資格說三道四。日方惡劣言行挑戰戰後國際秩序和國際法治，奉行雙重標準，搬弄是非，破壞南海和平穩定，違背地區國家共同利益和意願，引起包括中國在內國際社會對日本近代以來侵略殖民暴行的歷史警覺和強烈憤慨。

中方將堅決有力回擊日方挑釁，堅定捍衛自身領土主權和海洋權益。此外，中方還就台灣問題、日遺化武、日國會議員妄議中國民族政策以及日方軍事安全系列負面動向等提出嚴厲交涉。

圖為2025年10月21日，日本新任外相茂木敏充抵達首相官邸。（Getty）

中國外交部稍早時時間批評，茂木敏充就「南海仲裁案裁決」出台十年發表談話，公然爲非法「裁決」張目，攻擊指責中國合法主張，妄稱日本是南海事務的利益攸關方。中方對此表示強烈譴責和堅決反對。

外交部發言人稱，日本不是南海當事國，沒有資格對中國在南海的領土主權和海洋權益說三道四。中方奉勸日本停止污衊攻擊中國，停止在南海問題上搬弄是非，停止破壞南海和平穩定。發言人強調，任何試圖挑戰中國合法權益、破壞南海和平穩定的圖謀都注定破產。