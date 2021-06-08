疑獲日本資助後寫書替對方做文宣？　蔣方舟反駁「拿錢辦事」指控

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-08 16:10

內地作家蔣方舟曾獲得日本國際交流基金會邀請及資助到日本交流，並在東京旅居後出版了中國文學作品《東京一年》。相關資料經日本外務省官網公開後，近日引起網民關注，不少網民更認為蔣是收了外務省的錢為日方做文宣。 對此蔣方舟周二（8日）在微博回應，承認自己確在2016年參加了上述交流活動，但就反駁「拿錢辦事」的指控，強調其為公開正常的文化交流，至於書籍出版為正常商業出版，從書寫到出版過程與國際交流基金會無關。

據日本外務省官網信息，日本國際交流基金會在2017年年度報告的「中日知識分子交流加強之聘請中國知識分子」部分中，提到蔣方舟2015年被該會聘請，並在2017年8月將其旅居日本一年的經歷寫成《東京一年》，該書至年底共發行15萬冊，在當地獲《新聞周刊》報道。據介紹，所謂的「中日知識分子交流加強」，是指日方從2008年起尋找並聘請在中國輿論場具較大影響力的知識分子，為其提供機會到日本體驗生活學習及接觸日本各界人士，然後通過其在華發聲，促進中國社會對日本的理解。

該段往事近日被翻出後，不少網民質疑蔣方舟是收錢替日本做文宣等，更有人質問「日元好賺嗎？」對此蔣方舟周一回應事件，她先是強調日本至今未為二戰犯下的罪行道歉，這點不可原諒也毋庸置疑。之後，她解釋自己是2015年12月中旬受日本國際交流基金會邀請參加學者訪日項目，活動於翌年4月結束，邀請方按國際交流慣例支付了她在日期間衣食住行在的所有生活成本，以及每月約2萬元人民幣的研究費，除此之外沒有任何額外費用。

她續稱，交流期間她與日本推理小說家進行關於文學真實性和中日類型文學寫作的交流講座，並與翻譯日本文學的中國學者作文化交流。她強調，該項學者交流為國家官方組織的兩國之間的民間交流，與她同期進行交流的還有進行適老環境改造和鄉村教育有關的中國學者老師，旨在增進了解，絕非「拿外務省的錢」。

她進一步表示，交流項目結束後，她自費在東京旅居休息了數月以作旅遊和文學觀察，之後寫成《東京一年》，書中大多為心理感受，旅遊見聞及文學評論，而在書的簡介和所有採訪中，她都有寫明旅居的緣起。她強調，由於交流項目已結束，故此該書為正常商業出版，從書寫到出版過程與國際交流基金會無關，她與邀請方也未作任何層面的交流。她最後稱尊重為國家發聲的網民，相信誤解總會過去。

公開資料顯示，蔣方舟1989年生於湖北襄陽，9歲時憑散文集《打開天窗》成名，並在2008年被清華大學破格降分錄取。她2012年大學畢業後出任《新周刊》副主編。