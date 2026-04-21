3月內地青年失業率達16.9%創4個月新高　官方：正常季節性波動

國家統計局數據顯示，今年3月份，全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率（青年失業率）結束連續半年的下降，回升至16.9%，較2月上升0.8％，創4個月以來的新高。



另外值得關注的是，今年3月，25至29歲勞動力失業率為7.7%，按月上升0.5％，為2023年12月設有該分項數據以來最高。



今年3月份，中國青年失業率結束連續半年的下降，回升至16.9%。（Getty）

2025年8月，中國青年失業率曾升至18.9%，創下自2023年12月調整調查口徑以來的最高水平，此後，這一數據逐月下降。

4月21日，國家統計局公布分年齡組勞動力調查失業率數據顯示，3月不包含在校生的16到24歲勞動力失業率為16.9%，較上月上升0.8％，結束了此前連續六個月的下降，再度上升，更明顯高於總體失業率的5.0%，也高於2025年同期的16.5％。

國家統計局4月16日公布，內地3月全國城鎮調查失業率為5.4%，較2月增加0.1％，創去年（2025年）2月以來的新高。此外，3月全國城鎮不包含在校生的30至59歲勞動力失業率為4.3%，按月上升0.1％，也創去年2月以來最高水平。

國家統計局：屬正常季節性波動

國家統計局人口和就業統計司副司長肖寧說，一季度，中國經濟開局良好，產業和就業協同不斷增強，勞動力市場供需活躍，服務業就業繼續擴容，就業形勢總體穩定。

肖寧說，今年春節較晚，受春節假期因素影響，失業率高點出現在3月，較上年延後一個月，屬正常季節性波動。