《人民日報》批域外勢力干預南海：不是「遊獵園」更非「角鬥場」

南海仲裁案裁決公布滿10周年之際，北京再度就南海議題發聲，官媒《人民日報》今（14）日於三版發表署名「鐘聲」評論文章，批評部分域外國家藉所謂「南海仲裁案裁決」出台10周年發表聯合聲明，罔顧歷史事實與國際法基本原則，錯誤否定中國在南海的合法權益，並奉勸有關域外國家「認清大勢，立即停止在南海興風作浪」。



《人民日報》在這篇題為〈南海不是「遊獵園」，更非「角鬥場」〉的文章中指出，所謂「南海仲裁案」是出於地緣政治私利的政治操弄，本質是企圖攪亂南海局勢、犧牲地區和平穩定與人民福祉，「險惡用心昭然若揭」。

2025年7月11日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在吉隆坡出席東亞合作年度系列外長會時就「南海仲裁案」闡明中方立場。（中國外交部）

文章強調，「南海不是域外國家的『遊獵園』，更不應成為大國博弈的『角鬥場』」，並點名美國、日本、澳洲及歐盟並非南海問題當事方，本應對南海主權爭議秉持客觀中立立場，卻出於地緣戰略私利，一再為「非法無效」的所謂仲裁裁決站台背書。

《人民日報》批評，相關域外國家在南海「拼湊排他性小圈子，以『合作』之名行對抗之實，以『自由』之名秀軍事肌肉，以『秩序』之名製造地區亂局」，刻意渲染地區緊張局勢，鼓動、縱容菲律賓採取侵權挑釁行動，挑撥地區國家關係，與地區國家追求和平發展的共同願望背道而馳。

2026年6月，遼寧艦編隊赴南海、西太平洋等海空域展開實戰化訓練。（央視新聞）

文章進一步點名美國至今尚未批准《聯合國海洋法公約》，卻動輒以「法官」自居，對他國海洋活動橫加指責、粗暴干涉。至於日本，文章則提及二戰期間曾非法侵佔中國南海島礁，指日本如今再以「利益攸關方」身份介入南海議題，只會令外界更加警惕其「再軍事化」圖謀。

對於2016年的南海仲裁案，《人民日報》重申，該案是菲律賓在域外勢力支持下單方面提起的披著法律外衣的政治鬧劇，所謂裁決自始沒有任何法律效力。文章指出，中國早於2006年已依據《聯合國海洋法公約》第298條作出排除性聲明，將海洋劃界等爭議排除於強制爭端解決程序之外，而菲律賓單方面提起仲裁，亦違反中菲雙邊共識及《南海各方行為宣言》所確立的爭端解決原則。

文章並再次質疑仲裁庭將南沙最大天然島嶼、面積約50萬平方公尺的太平島判定為岩礁，稱相關結論「錯誤百出」，並反問按此邏輯，一些域外國家的島礁同樣將失去主張海洋權益的依據，這些國家為「裁決」背書是否說明他們已願主動放棄？奉勸相關國家先想清楚，再對中國指手畫腳。

銀川號於2016年7月南海仲裁案裁決結果宣布當天正式入列南海艦隊。（梁鵬威攝）

《人民日報》指出，中國在南海的主權及相關權益是在長期歷史進程中形成，具有充分的歷史和法理依據，中國在南海相關島礁及海域開展管轄及維權執法行動，完全符合中國國內法及包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，強調中國在南海的主權和相關權益「絲毫不受所謂『裁決』的影響」。

文章最後表示，南海和平穩定與繁榮發展，只能由地區國家自己主導、自己守護，不需要也絕不接受任何域外勢力的干涉與破壞，並再次呼籲有關域外國家停止在南海「興風作浪」，同時敦促個別地區國家認清域外勢力用意，盡快回到當事國透過協商處理海上爭議、遵守及落實《南海各方行為宣言》的正確軌道。