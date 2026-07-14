福建艦電磁彈射能力曝光　外媒：殲-15T載彈量突破滑躍起飛限制

中國首艘採用電磁彈射系統的航空母艦福建艦，近日首次曝光彈射搭載4枚反艦導彈的殲-15T艦載戰機起飛畫面，引發外界關注。分析認為，這顯示解放軍海軍過去受限於滑躍起飛的載重限制，正隨著電磁彈射系統投入運作而獲得改善。



美國軍事媒體「戰區」（The War Zone）報道，一張最新曝光的照片顯示，殲-15T在福建艦飛行甲板上開啟後燃器加速，並由電磁彈射系統起飛，機翼下方掛載4枚鷹擊-83K（YJ-83K）反艦導彈。依公開資料推算，每枚導彈重約726公斤，4枚總重接近2.9公噸。

報道指出，過去遼寧艦及山東艦均採用滑躍式甲板設計，艦載機必須依靠自身推力衝上滑跳甲板起飛，因此戰機總重量受到限制。若增加武器掛載，就必須減少燃油，若攜帶較多燃油，則需降低武器載量。

內地社群媒體流傳的照片，殲15帶著4枚反艦導彈從航艦甲板起飛。（微博）

因此，殲-15以往常見的反艦作戰配置，多為掛載2枚鷹擊-83K反艦導彈及4枚空對空導彈，或搭載6枚空對空導彈執行防空任務。此次首度出現4枚反艦導彈配置，被視為福建艦電磁彈射系統開始展現提升艦載機載重能力的效果。

報道表示，福建艦採用與美國福特級航空母艦相同概念的電磁彈射系統（EMALS），與滑躍起飛相比，不必完全依靠戰機自身推力離艦，可讓重載戰機攜帶更多燃油及武器正常起飛，亦有助固定翼預警機等大型支援機運作，進一步提升航母打擊群整體作戰能力。

分析指出，電磁彈射除可增加殲-15T的武器掛載數量外，也能兼顧航程及滯空時間，進一步提升航母打擊群的作戰半徑。

殲-35艦載戰鬥機在海軍福建艦電磁彈射起飛。（國防部）

至於此次掛載的鷹擊-83K反艦導彈，屬中國自製亞音速反艦導彈，採用主動雷達導引及掠海飛行方式，公開射程約180公里，性能被認為大致相當於美軍AGM-84「魚叉」反艦導彈。報道指出，若一個艦載機中隊同時出擊，可一次投射數十枚反艦導彈，進一步提升對敵艦隊的飽和攻擊能力。

此外，「戰區」亦指出，殲-15T已開始換裝中國自製渦扇-10H發動機，逐步取代早期殲-15採用的俄製AL-31F發動機，顯示中國正逐步降低對俄羅斯航空發動機供應的依賴。