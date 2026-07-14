解放軍新疆建美軍驅逐艦等比例模型　美媒：為台海衝突做準備

美國媒體報道，中國近日在新疆塔克拉瑪干沙漠建造一座高度仿真的美國海軍阿利伯克級驅逐艦等比例3D模型。分析認為，該模型有助提升高超音速反艦導彈的瞄準與打擊能力，也反映北京正持續為潛在軍事衝突，尤其是台海情勢，進行相關準備。



據美媒報道，這座模型位於新疆塔克拉瑪干沙漠腹地，距離最近海岸線約1600公里，距離任何大型城市亦有數百公里，後將該模型與美國海軍阿利伯克級驅逐艦「費茲傑羅號」（USS Fitzgerald）照片比對後指出，兩者相似程度相當高。

報道指出，模型全長約155公尺，與阿利伯克級驅逐艦尺寸相若，艦尾設有直升機飛行甲板，旁邊配置垂直發射系統，可發射包括戰斧巡弋導彈等武器，中央則設有艦橋及作戰指揮中心，艦首配置甲板艦砲，可執行對海、對空及對陸攻擊任務。報道認為，從各項細節判斷，模型高度重現美軍主力導彈驅逐艦外型，而一旦台海爆發衝突，阿利伯克級驅逐艦很可能成為最先部署的美軍艦艇之一。

阿利伯克級導彈驅逐艦「海爾賽號」（DDG-97 Halsey）。（資料圖片）

台灣智庫「國防安全研究院」國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲受訪時表示，中國大陸投入大量人力與資金建造這類模型，是為了盡可能做好各項作戰準備。

蘇紫雲指出，北京同時擁有可自高角度攻擊目標的彈道導彈，以及可低空水平飛行的巡弋導彈，正藉由結合兩者，強化阻止美軍接近的「反介入／區域拒止」（A2/AD）能力，同時也致力提升新一代高超音速反艦導彈的命中精度。

蘇紫雲表示，位於新疆的相關測試區，解放軍早於數年前已建造美國航空母艦及驅逐艦的2D模型，此次則進一步建成更接近實物的3D模型。