論文圖表現豆包AI水印　蘭州大學啟動調查：對科研失信行為零容忍

蘭州大學老師楊某某論文圖表出現「豆包AI生成」水印，引起輿論關注。

6月27日，蘭州大學通報，校方一貫對科研失信行為秉持「零容忍」態度，已第一時間成立專項調查組啟動調查。涉事期刑發表公告稱，已按照既定程序啟動調查。



相關論文刊發在國際知名學術期刊《膜科學雜誌》（Journal of Membrane Science）。該論文的第一署名單位為蘭州大學化學化工學院，第一作者兼共同通訊作者為該院楊某某。

蘭州大學老師楊某某論文圖表出現「豆包AI生成」水印。（新黃河）

6月27日，蘭州大學發布情況說明，學校高度重視網上對教師楊某某相關論文問題的反映，已第一時間成立專項調查組啟動調查。學校一貫對科研失信行為秉持「零容忍」態度，將根據調查情況嚴肅認真處理。

蘭州大學。（網絡資源圖）

同日，Journal of Membrane Science 通過旗下微信公眾號＠jms膜科學發布公告，稱近日收到一項投訴，涉及本刊已發表的論文可能存在出版倫理問題。

公告表示，投訴內容涉及該論文中的圖片或圖表可能存在偽造、篡改或不當處理，以及人工智能（AI）使用情況的披露是否符合期刊要求。JMS對此類問題高度重視，並已按照既定程序啟動調查。