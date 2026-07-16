Logitech廣告嘲消費者「像狗一樣」　內地分銷商被罰¥20萬

知名滑鼠品牌羅技（Logitech）分銷商上海百事得電子有限公司，早前以「當我一降價，你還不是像狗一樣跑過來」等侮辱性內容宣傳產品，引發內地網民不滿。羅技中國隨即就事件致歉，並稱「此為個別店舖賬號的違規行為」。

近日，上海市靜安區市場監管局認為，廣告涉嫌貶低、侮辱消費者人格，遂向上海百事得電子有限公司罰款20萬元（人民幣，下同）。



模仿熱門內容創作 未經審核擅自對外發布

《南方都市報》報道，上海市靜安區市場監管局於6月29日作出關於該案的行政處罰。據行政處罰決定書，上海百事得電子有限公司為羅技（中國）科技有限公司的分銷商，負責羅技在抖音平台的多個賬號運營。經查明，2026年3月25日至26日，上海百事得電子有限公司在「羅技」賬號發布含有「當我一降價，你還不是像狗一樣跑過來」侮辱性內容的降價促銷影片廣告。

羅技在抖音官方帳號發布滑鼠促銷廣告，文案將消費者形容成狗。（抖音）

Logitech羅技宣傳片嘲「中國消費者如狗」網民罷買 官方緊急道歉

據悉，此為該公司短影片運營人員吳某借鑑抖音平台《當你說「我不會再花一分錢」時》熱門內容所創作，但其未認真解讀模板影片創作主題，未結合廣告畫面的整體用語進行判斷，僅為了蹭熱度、引流，將該模板部份不合理的素材使用進廣告中。此外，吳某在未認真校對廣告文案內容的前提下，越過企業內部廣告審核流程擅自對外發布。

廣告引起網民憤怒。（抖音）

廣告引起網民憤怒。（抖音）

市監局：涉貶低、侮辱消費者人格 處以¥20萬罰款

上海市靜安區市場監管局認為，該公司作為廣告主對外所發布的影片廣告文案內容，完全沒有考慮到消費者的感受，客觀上貶低、侮辱消費者人格，容易使用戶產生不好的聯想。該局認為該公司發布的涉案廣告影片違背公序良俗，並依法處以20萬元罰款。

羅技創立於1981年，是全球領先的電腦外設和軟體產品製造商。（路透社）

據此前報道，針對爭議廣告，3月26日，上海百事得電子有限公司發布致歉聲明表示，這是企業在內部管理上的漏洞，該影片已被永久刪除，團隊已被嚴肅處理。羅技中國同日亦在官方微博發布致歉聲明表示，將深刻檢討對授權店舖營銷行為的管理力度，堅決杜絕此類事件再次發生。