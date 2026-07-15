獵殺多隻雪豹後剝皮　新疆偷獵者數罪併罰判囚12年

7月15日，中國最高人民法院發佈5件依法保護生物多樣性典型案例。其中一個案例顯示，一名被告獵殺國家一級保護野生動物雪豹後，獲刑12年。



據介紹， 被告人阿某入冬後進入新疆維吾爾自治區昭蘇縣某森林區域，選擇靠近水流的狹窄山谷地帶佈設獵夾，並使用繩索、刀具等致雪豹死亡。後將屍體剝皮拋棄並將加工處理的皮張轉移藏匿至家中。案發後，公安機關從其家中查獲五張國家一級保護野生動物雪豹的皮張（成年三隻、幼崽兩隻）。案件審理期間，阿某親屬代為繳納賠償款項。

這是2018年4月14日在祁連山國家公園體制試點區青海片區拍攝的雪豹。（新華社）

烏魯木齊鐵路運輸中級法院經審理認為，被告人阿某非法獵捕、殺害國家一級保護野生動物雪豹，構成危害珍貴、瀕危野生動物罪，屬情節特別嚴重。

法院綜合考量阿某具有的認罪認罰等情節，以及親屬代為繳納款項等情況，認定被告人阿某犯危害珍貴、瀕危野生動物罪，判處有期徒刑10年，並處罰金5萬元；與所犯其他罪行數罪併罰，決定執行有期徒刑12年，並處罰金人民幣5萬元。該判決已生效。