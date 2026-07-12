四川火鍋店提煉｢口水油｣再銷售　5人被判囚罰款52萬

據《法治日報》報道，2024年至2025年間，四川成都一家火鍋店將客人食用過的火鍋鍋底即「口水油」，處理後再銷售給客人食用。四川法院以生產、銷售有毒、有害食品罪對5名被告人分別判處六個月至五年有期徒刑並處罰金52.5萬元（人民幣，下同）。



示意圖。（AI生成）

2024年3月至2025年3月，四川高新區某餐飲店主要負責人王某某授意並安排店長劉某、「打鍋工」周某某、廚師李某某將客人食用過的火鍋鍋底即「口水油」，經過濾殘渣、提煉和熬製，與「新油」混合，重新配製成鍋底，銷售給客人食用。劉某安排徐某在周某某工休時，多次「頂崗」周某某對「口水油」過濾殘渣、提煉和熬製。

顧客食用後回收、過濾、熬製再銷售的火鍋廢油，是具有法律意義的有毒、有害非食品原料，長期食用可能會引發食物中毒甚至致癌的嚴重後果，對人體的危害極大。

5人被判刑罰款52萬。（法治日報）

高新檢察院認為被告等人明知將顧客食用過的火鍋鍋底進行過濾、提煉、熬製、再銷售的行為違反食品安全相關法律規定，且違法行為持續時間長達一年，對眾多不特定消費者造成食品安全的潛在風險，侵害了眾多不特定消費者的合法權益，損害了社會公共利益。

高新法院經審理認為，5名被告人在生產、銷售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料，生產、銷售金額25萬餘元，持續時間約一年，屬於有其他嚴重情節，其行為已構成生產、銷售有毒、有害食品罪。

綜上，四川省成都高新技術產業開發區人民法院法院以生產、銷售有毒、有害食品罪對5名被告人分別判處6個月至5年有期徒刑並處罰金52.5萬元。並責令该餐飲店向附帶民事公益訴訟起訴人支付賠償金。