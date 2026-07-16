張雪機車計劃明年赴台開店　台官方指恐違規：最重罰新台幣2500萬

中國重機品牌「張雪機車（ZXMoto）」近期憑藉國際賽事成績聲量大增，創辦人張雪更公開表示，品牌已與台灣代理商接觸，希望最晚於2027年在台展店。



國台辦也表態支持兩岸企業合作，不過台灣經濟部隨即說明，依現行規定，中國大陸製機車整車依法不得輸入台灣，即使拆成零件後再來台組裝，也不能藉此規避管制，讓張雪機車的登台計畫面臨法規障礙。



台灣經濟部更說，中國廠商來台投資項目，須全部符合陸資開放項目，且採逐層審查認定，「如經查證發現有陸資違規投資之情事，將依兩岸條例規定最重處2500萬元（新台幣約同港幣610萬）罰鍰並得要求撤資」。



張雪機車亮相台灣新北街頭，轟動引圍觀。

張雪先前受訪時表示，非常希望在台灣設立門市，並稱「最晚不超過明年（2027年）」，也就是目標於2027年前完成布局。目前品牌已與台灣代理商進行實質接觸，不過雙方尚未簽署正式協議。張雪更承諾，若品牌順利進入台灣，車主將享有與中國大陸市場相同的售後服務與保障。

另據中新社報道，張雪機車目前在售的成熟車型僅有四款，品類相對單薄，若貿然開店容易造成門店虧損，目前正加速研發十多款全新車型，張雪稱「待產品線豐富完善後落地台灣，相信更能滿足不同台灣車友的騎行需求。」

除了開店，張雪還表示，未來希望能到台灣進行環島騎行，與當地的車迷面對面交流，並親自拜訪陪伴張雪機車一路成長的台灣正新輪胎總部。

台灣首台「張雪機車」亮相新北街頭。

由於台灣禁止大陸整車進入，曾有車迷甚至在廣州購買了一輛「張雪機車」後，將零件分拆，打包回台灣再組裝。聊到此事時，張雪笑言，他得知後的第一反應是「這個車主真的太神了！」

事後，張雪與這位台灣車主連線。當車主讚嘆「你們的工業技術真先進」時，張雪隨機脫口而出說：「不是你們，是我們。」這句回應迅速在兩岸網絡上瘋傳，以及獲國台辦點讚兩岸一家親。

在採訪中，張雪也談到了台灣的摩托車行業，他坦言，在二、三十年前，內地看台灣同業，感覺就如同看待本田（Honda）和雅馬哈（YAMAHA）的感覺，「以前大陸生產的摩托車確實太弱了、太廉價了，然後這十幾年快速的成長，台灣就有點原地踏步了。」

張雪（中）和參加世界超級摩托車錦標賽的車手合影。（新華社）

國台辦發言人朱鳳蓮對此表示，支持兩岸企業雙向投資與合作，希望讓兩岸消費者都能接觸到品質良好、價格合適的產品。

台灣經濟部指出，依海關進口稅則規定，現行中國大陸製機車整車屬於「大陸物品不准輸入（MW0）」項目，依法不得輸入台灣。台灣經濟部強調，將配合財政部針對輸入貨品嚴格把關，目的在於避免中國大陸製機車違法進入台灣，同時保障台灣機車產業的發展權益。