《人工智能合作發展行動計劃》發布 推動人工智能賦能可持續發展
據《新華社》7月17日報道，2026世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議今日在上海召開。會上，國家發展改革委會同有關部門共同發布《人工智能合作發展行動計劃》。
《人工智能合作發展行動計劃》旨在貫徹落實習近平總書記有關「人工智能應該是造福全人類的國際公共產品」的重要指示精神，從數據、算力、生態、賦能、人才、規則、治理和倫理等方面，提出優質數據供給、智能算力普惠、開源生態共享、人工智能深度賦能、數智人才共育、規則標準共建、安全治理協作、人工智能向善等八項行動，以務實舉措響應聯合國關於加強人工智能國際合作、彌合數字鴻溝、推動人工智能賦能可持續發展等方面的倡議。
會上，國家發展改革委會同有關部門還共同發布了《中國智·惠世界（2026）》案例集。《中國智·惠世界（2026）》案例集是國家發展改革委連續第三年發布，收錄了中國在人工智能領域開展國際合作的10個生動故事。
與往屆相比，覆蓋地區國別更加廣泛，「人工智能+」應用合作場景更加豐富，「以人為本、智能向善」的理念更加突出，集納了人工智能國際合作中的寶貴成果，展現了中國對全球人工智能發展貢獻的中國智慧、中國方案。
國家主席習近平出席開幕式並發表主旨講話。他指出，中國積極推動人工智能發展和治理的重大舉措，世界人工智能合作組織將成為人工智能發展史上的一個重要里程碑。
他強調，要確保AI始終可控，並反對在AI領域泛化國家安全概念。習近平並指出，要早日形成具有廣泛共識的全球治理框架，並廣泛開展國際合作，同時宣布未來5年將面向發展中國家提供5千個AI專題研修培訓名額。
本次大會將展出大會將展出超3000項展品，其中就包括備受關注的晶片集群華為Atlas 950 SuperPoD（超節點）、全球首款「AI代理手機」。這款源自深圳的超大規模算力基礎設施持續迭代升級，為大模型時代提供堅實算力支撐，成為中國人工智能產業高速發展的發動機。