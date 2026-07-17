《人工智能合作發展行動計劃》發布　推動人工智能賦能可持續發展

據《新華社》7月17日報道，2026世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議今日在上海召開。會上，國家發展改革委會同有關部門共同發布《人工智能合作發展行動計劃》。



7月17日上午，國家主席習近平出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並發表主旨講話。（路透社）

7月17日上午，國家主席習近平出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並發表主旨講話。（路透社）

《人工智能合作發展行動計劃》旨在貫徹落實習近平總書記有關「人工智能應該是造福全人類的國際公共產品」的重要指示精神，從數據、算力、生態、賦能、人才、規則、治理和倫理等方面，提出優質數據供給、智能算力普惠、開源生態共享、人工智能深度賦能、數智人才共育、規則標準共建、安全治理協作、人工智能向善等八項行動，以務實舉措響應聯合國關於加強人工智能國際合作、彌合數字鴻溝、推動人工智能賦能可持續發展等方面的倡議。

7月17日上午，國家主席習近平出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並發表主旨講話。（路透社）

會上，國家發展改革委會同有關部門還共同發布了《中國智·惠世界（2026）》案例集。《中國智·惠世界（2026）》案例集是國家發展改革委連續第三年發布，收錄了中國在人工智能領域開展國際合作的10個生動故事。

與往屆相比，覆蓋地區國別更加廣泛，「人工智能+」應用合作場景更加豐富，「以人為本、智能向善」的理念更加突出，集納了人工智能國際合作中的寶貴成果，展現了中國對全球人工智能發展貢獻的中國智慧、中國方案。

7月17日上午，國家主席習近平出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並發表主旨講話。（路透社）

國家主席習近平出席開幕式並發表主旨講話。他指出，中國積極推動人工智能發展和治理的重大舉措，世界人工智能合作組織將成為人工智能發展史上的一個重要里程碑。

他強調，要確保AI始終可控，並反對在AI領域泛化國家安全概念。習近平並指出，要早日形成具有廣泛共識的全球治理框架，並廣泛開展國際合作，同時宣布未來5年將面向發展中國家提供5千個AI專題研修培訓名額。

華為Atlas 950真機亮相大會現場。（東方財富網）

本次大會將展出大會將展出超3000項展品，其中就包括備受關注的晶片集群華為Atlas 950 SuperPoD（超節點）、全球首款「AI代理手機」。這款源自深圳的超大規模算力基礎設施持續迭代升級，為大模型時代提供堅實算力支撐，成為中國人工智能產業高速發展的發動機。