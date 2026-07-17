中國企業發布全球參數最大開源模型Kimi3 K3　參數規模達2.8萬億

據《新華社》7月16日報道，在2026世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議召開前夕，北京月之暗面科技有限公司（Moonshot AI）發布新一代模型Kimi3 K3，參數規模達2.8萬億。這是目前全球參數最大的開源模型，標誌著中國人工智能模型發展邁出新的一步。



Kimi K3品牌視覺圖。（月之暗面供圖）

「參數越大，能力上限越高」

月之暗面科技有限公司介紹，Kimi K3原生支持視覺理解，具備100萬詞元上下文窗口，面向軟件工程、知識工作、深度研究、多模態理解等複雜任務場景進行優化，進一步提升了大模型複雜任務的處理能力。

「參數越大，能力上限越高，可以提供更智能的模型表現。」月之暗面有關負責人表示，參數就像人腦里的神經連接，近3萬億參數意味著這個模型能把更多的知識和規律裝進「腦子」，懂得更多、想得更深、答得更準。

月之暗面（Moonshot AI）創辦人楊智林，於北京舉行的2026中關村論壇會議上發表演講。（路透社）

Kimi K3登全球AI測評平台前端編程榜首

據了解，在評測中，Kimi K3綜合智能水平接近全球前沿的閉源模型。月之暗面有關負責人介紹，在訓練Kimi K3新一代基座大模型的過程中，其使用了自主研發的底層模型架構，並積累形成了一整套科學的模型訓練方法。

技術架構方面，Kimi K3基於自研的KDA混合線性注意力機制和注意力殘差技術構建，讓信息在更長序列和更深模型中流動得更順暢。月之暗面表示，通過模型結構、訓練方法和數據配方等方面的優化，Kimi K3相較上一代模型整體擴展效率提升約2.5倍。

Kimi K3綜合智能水平僅次於Claude Fable 5和GPT-5.6 Sol。（路透社）

月之暗面將其稱為Kimi「迄今能力最強的模型」。從綜合評測結果來看，K3整體表現仍落後於閉源模型 Claude Fable 5、GPT-5.6 Sol，但在整套評測中穩定超過了GPT-5.5、Opus-4.8等其他模型，並登頂全球AI評測平台Arena AI的前端編程榜單。