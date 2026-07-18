重慶山泥傾瀉｜挨家敲門預警疏散　網格員最後撤離遭碎石擊中被埋

17日上午，重慶市彭水縣漢葭街道突發山體崩塌（又稱山泥傾瀉），導致下方多棟居民樓垮塌，部分人員被埋。據官方消息，現場搜救出18人，其中8人死亡，另有34人失蹤。



在這場事故中，核心區有60多人因小區網格員（內地社區工作人員）及早發現異響並逐家逐戶敲門預警，才得以死裏逃生。然而，帶頭撤離群眾的網格員中，有人被碎石擊中受傷住院，還有人一名「00後」失聯，生死未卜。



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重慶山泥傾瀉事故救援現場。（人民網）

今年34歲的網格員彭迪在疏散當地居民過程中被碎石擊中受傷住院。（央視新聞）

今年34歲的網格員彭迪在疏散當地居民過程中被碎石擊中受傷住院。（重慶日報）

綜合央視新聞和《重慶日報》消息，事發於17日早上約7時48分，當地街道工作人員在巡查時，發現畫廊路25號至33號房屋後方的山體有落石，隨即將現場圖片發給社區黨支部書記張維玲。張維玲立即通知彭迪、龔寶東等4名社區網格員趕往現場排查。

今年34歲、已有3年網格員經驗的彭迪在去現場排查安全隱患時，發現有碎石從坡上往下落，發出「咚咚」的撞擊聲，也傳來岩層錯動異響，她感覺不對勁後第一時間上報街道和小區，並通過村廣播想居民發出緊急撤離預警。

重慶山泥傾瀉事故救援現場。（人民網）

重慶山泥傾瀉事故救援現場。（人民網）

當時彭迪認為當務之急是先把居民從樓房中疏散，引導他們前往安全區域，「每一戶我們都敲門提醒，一開門就喊：『快點下去，山體要垮塌了！』」彭迪記不清自己到底爬了多少層樓、敲了多少扇門。當她氣喘吁吁跑回地面時，大批居民已疏散到樓前空地。然而，人群聚集處距離危險山體過近，一旦大面積垮塌，同樣是危險區，彭迪也還要趕緊提醒居民：「往兩邊跑！往山體和房子兩側的安全地帶撤！別擠在樓前面！」

可山體崩塌來得比預想更迅猛，彭迪說，「我們引導了一撥過去，發現後面還有人，我們又返回去叫另外一撥人。他們走的時候，我們走在最後面，那個房子一下子就垮下來了。

有受傷居民憶述，她當時從2樓衝下樓，驚見所有人都在往外逃生，唯獨彭迪「逆向而行」，站在最靠近危險源的防線，大聲提醒周圍的人，「後面山體要塌了，趕緊往兩邊走！」彭迪對她說完這句話，身後就傳來天崩地裂的巨響。飛濺的碎石將她掀翻在地，之後她醫院甦醒時，發現彭迪也受傷了，兩人在同一個病房，「要是沒有她（彭迪），我的命就交代在這裏了。」

而彭迪也回憶，山體崩塌前，她被飛來的碎石擊中，跌倒在石頭縫隙之間，最後睜開眼，四周都是灰濛濛的，只看到一點點光，幸好最後救援人員把她營救出來。

自然資源部編製了災前災後遙感影像平面對比圖、實景三維對比圖等，提供前方救援指揮部使用。（央視新聞）

彭迪被飛石擊中跌入石縫倖免於難，其他3名網格員也都平安，但唯獨一名「00後」網格員龔寶東在救人過程中失聯，迄今還沒有消息。截至目前，當地共安全轉移周邊群眾1100餘名，其中崩塌核心區域提前轉移群眾60餘人。