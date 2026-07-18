A股現天價離婚案　國產探針卡第一股實控人婚變　女方分走59.5億

內地A股市場再現天價實際控制人離婚案。17日晚間，科創板探針卡龍頭強一股份公告稱，公司實控人、董事長周明與妻子蔣春蘭辦理了解除婚姻關係手續，周明將自身所持半數股權分割至蔣春蘭名下，對應市值高達約59.5億元（人民幣，下同）。



強一股份董事長周明。（中國證券網）

據《華夏時報》報道，根據周明與蔣春蘭簽署的離婚協議，周明將其持有的10.86%公司股份轉移至蔣春蘭名下。截至17日收盤，強一股份跌9.6%，股價最新報423元，總市值548億元。按此計算，蔣春蘭分得的股份市值高達約59.5億元。

為了確保公司架構與經營不因婚變受震盪，周明在辦理離婚同時，已與蔣春蘭簽署了一份有效期長達十年的《一致行動協議》。協議約定，蔣春蘭日後就公司所有重大事項進行決策和行動時，必須與周明保持一致。

本次權益變動後，周明仍合計控制公司約4413萬股股份，占公司總股本的34.06%。強一股份強調，事件不會對公司的日常經營管理構成重大影響。

強一半導體（蘇州）股份有限公司。（蘇州新聞）

據了解，強一半導體（蘇州）股份有限公司成立於2015年，是專業從事研發及生產半導體晶片測試探針卡的高新技術企業，公司總部位於蘇州工業園區。2025年12月，強一股份在上海證券交易所科創板掛牌上市，成為「國產探針卡第一股」，發行價格為85.09元/股，以最新收盤價計算，其間累計漲幅達397%。

截至目前，強一股份尚未披露2026年上半年業績預告。此前發佈的財報顯示，第一季度實現營收2.85億元，同比增長229.39%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為1.25億元，同比增長697.6%。