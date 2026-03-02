中東變局｜券商評A股基本面衝擊有限　戰略資產或迎長期溢價

隨著中東局勢急劇升溫，市場關注美以軍事打擊伊朗對中國資本市場的影響。內媒《澎湃新聞》報道，多家內地券商認為，本次美伊地緣事件對A股的影響主要體現在風險偏好與市場結構層面，對A股基本面實質性衝擊有限，時間上也可能偏短期。



國泰海通證券指出，穩定是當前中國經濟和股市的底色。該機構表示，中東激變、資源爭奪與安全形勢變化在長期確有深遠影響，但在周末快速推進與發酵後，市場一致預期正在形成與消化，「短期情緒受抑的峰值可能已看到，指數衝擊有限」。

興業證券亦在報告中表示，基準情形下，本次美伊地緣事件對於權益資產的影響主要體現在風險偏好與結構層面，對A股基本面實質性影響有限。而隨著後續地緣衝擊趨於緩和，疊加國內進入兩會政策密集部署期，風險偏好將在短期衝擊後回溫修復，市場整體仍將回到「以我為主」的狀態。

華金證券同樣認為，本次美伊衝突雖激烈程度可能較高，但對A股的影響可能偏短期。

圖為2026年2月28日，美國海軍士兵航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）的飛行甲板上，為一架F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機裝載彈藥，支援針對伊朗的「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）。（U.S. Navy/Handout via REUTERS）

中銀證券則指出，美以軍事打擊伊朗對於全球市場及資產價格的影響取決於行動的目標及持續性。目前來看，對於A股的影響更多集中在風險偏好層面，中期來看，A股市場將會回歸國內基本面及政策預期。同時，國內兩會即將開幕，A股短期衝擊幅度或小於海外。

不過，中信建投證券提醒，近期內外部擾動因素增多，多空力量仍在拉鋸，春季行情預計進入尾聲，市場或由上行期轉向震蕩階段。

多家機構指出，隨著中東局勢激變，戰爭疑雲、資源爭奪與航運安全挑戰投資人預期。但在當前背景下，中國經濟韌性、供應鏈完備及治理能力提升構成市場穩定的重要基礎。

從行情結構觀察，券商透過量化框架拆分近期行業表現，發現部分高漲幅行業偏情緒驅動，包括貴金屬、充換電與電力設備、大宗化工等；而稀土與小金屬、風電、晶片設計等則被歸類為偏基本面驅動。

機構指出，漲價與AI仍是當前兩大敘事主線。隨著地緣風險升溫及兩會前後政策預期強化，漲價線索或進一步加強，漲價驅動行情在3月仍有延續空間。

展望3至4月，券商認為市場將進入輪動擴散階段，景氣線索成為交易核心，風格趨於均衡。3月兩會將公布全年經濟與財政目標，並披露「十五五」規劃綱要，政策方向與產業部署將為科技與資源品兩大主線提供更多線索。

伊朗最高國家安全委員會秘書、前議會主席拉里賈尼（Ali Larijani）3月1日在社交平台X警告，伊朗今日將以前所未有的力量回擊美以。（Reuters）

同時，多家機構指出，美伊衝突短期難以緩解，國際油價與貴金屬價格或維持強勢，戰略資產有望獲得長期溢價。AI算力需求與資本開支持續擴張，算力外溢帶動細分產業漲價，預計有望在今年形成業績兌現的確定性。

整體而言，多數機構判斷，美伊地緣衝突對A股基本面影響有限，短期或出現波動，但在兩會政策預期與內部基本面支撐下，3月權益市場機會仍大於風險，結構性行情為主。