比亞迪女高管年薪1013萬　土生土長元老員工　破A股CFO薪酬天花板

日前，比亞迪發布2025年年報，高管薪酬成為市場焦點。公司高級副總裁兼財務總監周亞琳以1013.5萬元（人民幣，下同）稅前年薪，成為A股首位年薪破千萬的財務掌門人。周亞琳是1999年入職比亞迪的「土生土長」元老級員工，近十年薪資漲幅近8倍。



年報數據顯示，周亞琳2025年薪酬較2024年的896萬元增長117.5萬元，成功突破千萬大關。回溯其職業薪酬曲線，2015年她的年薪僅134萬元，十年間漲幅近8倍。

比亞迪CFO周亞琳。（網絡資源圖）

這一增長並非孤例，比亞迪多名高管薪酬邁入「千萬級」。年報顯示，公司執行副總裁李柯年薪1426.1萬元，何志奇、何龍、羅紅斌、楊冬生等高管薪酬也超過千萬元。

公開資料顯示，周亞琳1977年出生，1999年從江西財經大學畢業後，便加入當時的比亞迪實業，從基層財務核算崗位起步，是比亞迪「土生土長」的元老級員工。2014年11月，她升任公司總會計師，2019年出任財務總監，2021年晉升高級副總裁，全面統籌集團財務戰略。

目前，周亞琳身兼比亞迪電子財務總監、比亞迪半導體董事、比亞迪汽車金融以及比亞迪財險董事長等數職，深度參與公司資本運作、產業金融與全球化佈局。在比亞迪的26年，她見證並參與了公司從電池廠商到全球新能源汽車龍頭的全歷程，是公司財務體系的核心構建者。

業績方面，2025年，比亞迪全年營收8039.65億元，同比增長3.46%，首次突破8000億大關；歸母凈利潤326.19億元，同比下滑18.97%。報告期內，公司新能源汽車銷量超460萬輛，蟬聯全球新能源汽車銷量冠軍，海外營收達3107.4億元，同比激增40.05%，成為業績增長重要引擎。

周亞琳千萬年薪的誕生，也打破內地A股市場CFO薪酬天花板。此前，A股CFO最高薪酬為美的集團鐘錚的946萬元。截至2026年4月，A股市場已有多位CFO在2025年年報披露中實現稅前薪酬超千萬元。除周亞琳外，2025年，順豐控股CFO何捷合計薪酬達1026.2萬元，中微公司CFO陳偉文達1080.29萬元。