A股又曝天價離婚案　妻欲分55億股票　大洋電機衝刺港股IPO添變數

內地A股市場再現天價實際控制人離婚案，曾共同登頂胡潤富豪榜的大洋電機（SZ002249）創辦人魯楚平、彭惠夫婦婚姻破裂。7月7日晚間，大洋電機公告稱，公司董事長魯楚平之妻彭惠已訴請離婚並要求分割雙方合計持有的約54.8億元（人民幣，下同）市值股權。由於大洋電機目前正處於衝刺香港上市的關鍵節點，這場離婚案恐為其港股IPO之路平添變量。



大洋電機公告稱，公司董事長魯楚平之妻彭惠已訴請離婚並要求分割雙方合計持有的約54.8億元市值股權。（南方日報）

據《21世紀經濟報道》消息，大洋電機7月7日傍晚發表公告，指公司近日收到實際控制人魯楚平與彭惠的通知，彭惠已向廣東省中山市第一人民法院提起離婚訴訟，並請求進行財產分割。

公告顯示，彭惠也是公司實際控制人，截至公告日，其直接持有大洋電機股份4809萬股，占公司總股本1.95%。被告魯楚平為公司控股股東、實際控制人，截至公告日，其直接持有公司股份6.14億股，占公司總股本24.87%。雙方合計直接持有大洋電機股份6.62億股，占公司總股本的26.82%。以大洋電機最新收市價8.29元，總市值達到204.41億元，兩人的持股市值約為54.8億元。

大洋電機強調，此次訴訟僅涉及股東個人權益，與公司生產經營無關，亦不存在變相減持規避限制的情況。不過公司坦言，由於案件尚未開庭，目前無法預計判決時間，公司實際控制權未來是否發生變動，存在不確定性。

大洋電機已發展成為全球HVAC（暖通空調）電機龍頭企業。（互聯網圖片）

現年61歲的魯楚平1988年從華南理工大學自動化專業畢業。2000年，他決定自主創業，其具備會計師資質的妻子彭惠（今年58歲）也一同加入大洋電機。經過20多年的產業擴張，大洋電機已發展成為全球HVAC（暖通空調）電機龍頭企業。根據弗若斯特沙利文報告，按2024年收入計，大洋電機在全球第三方HVAC電驅動解決方案供貨商中排名第二，在中國及北美市場均位列第一。

隨着企業上市及擴張，夫婦兩人的財富水漲船高。2022年，兩人曾以75億元財富位列《胡潤全球富豪榜》，並登頂「孝感首富」；2024年10月，兩人仍以60億元財富位列《胡潤百富榜》第875位。

市場高度關注的是，這場超50億元的離婚官司，正值大洋電機進軍港股的關鍵時刻。據公開數據顯示，大洋電機已於2025年9月22日正式向港交所遞交上市申請，擬發行境外上市股份（H股）並在主板掛牌。在港股IPO的審核過程中，「實際控制權的穩定性」向來是港交所及監管機構的審查重點之一，此次離婚訴訟及後續的財產分割結果，也成為資本市場關注的焦點。