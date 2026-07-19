國家開發銀行原行長歐陽衛民被查 曾任廣東副省長
撰文：盛昀
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中央紀委國家監委7月19日消息，國家開發銀行原黨委副書記、行長歐陽衛民涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
據《觀察者網》報道， 歐陽衛民長期在中國人民銀行工作。2011年至2013年，歐陽衛民任廣州市政府副市長、黨組成員，後任增城市委書記、增城區委書記。2018年，歐陽衛民任廣東省政府副省長、黨組成員，廣州市委副書記。
2019年，歐陽衛民回歸金融系統，任國家開發銀行行長、黨委副書記。2023年，歐陽衛民被免去國家開發銀行黨委副書記職務，譚炯接任。
國家開發銀行成立於1994年，是直屬國務院領導的政策性金融機構。2008年12月改制為國家開發銀行股份有限公司。2015年3月，國務院明確國開行定位為開發性金融機構。國開行是全球最大的開發性金融機構，中國最大的對外投融資合作銀行、中長期信貸銀行和債券銀行。
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