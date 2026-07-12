有片｜湖南國企董事長辦公室狂收禮遭免職 　CCTV直擊｢送禮｣細節

7月12日，湖南常德一名國企董事長被爆端午節期間在辦公室多次收受禮金被CCTV錄下，相關片段在網絡瘋傳引起熱議。涉事董事長的弟弟透露，該片來自其兄辦公室內的CCTV，但記憶卡被人暗中取走。官方同日通報，確認事件基本屬實，涉事人張祥已被免職，調查正在進行中。



7月12日，湖南常德一名國企董事長被爆端午節期間在辦公室多次收受禮金被CCTV錄下。（影片截圖）

CCTV揭收禮過程 網民調侃：領導太敬業，端午都不休息

網傳片段顯示，湖南豐潤農業發展有限責任公司董事長張祥今年6月至端午節期間，在辦公室內多次收受不同人士的現金。

畫面所見，張祥收錢時並未拒絕，有時更即場點算款項，亦有人疑似第一次給大人物送禮，略顯緊張，只是匆匆將疑似裝有現金的信封塞入桌面上一沓文件中，隨後雙方繼續交談，影片中更有一名女子直接在張祥面前點算一大疊現金。

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片中更有一名女子在張祥面前點算一大疊現金。（影片截圖）

據《都市現場》，片段曝光後引發廣泛關注。張祥的弟弟表示，該段CCTV畫面來自其兄辦公室內的攝錄設備，但記憶卡日前被人暗中取走，隨後影片被公開。

事件在社交平台引發大量討論。有網民調侃：「領導端午節都沒休息，太敬業了。」亦有網民「認真」觀摩影片細節：「我來學學都是怎麼給大人物送禮的。」

畫面所見，張祥收錢時並未拒絕，有時更即場點算款項。（影片截圖）

畫面所見，張祥收錢時並未拒絕，有時更即場點算款項。（影片截圖）

據悉，涉事公司湖南豐潤農業發展有限公司成立於2013年，註冊資本1.2億元（人民幣，下同），實繳8000萬元，由常德市西湖管理區管理委員會100%控股。

官方確認情況屬實 張祥即日免職

事發後，常德市西湖管理區黨委獲悉事件後高度重視，即日成立由區紀委監工委、區委辦、區委組宣統部等多部門組成的聯合調查組。經初步調查，網傳情況基本屬實。

根據《中國共產黨組織處理規定（試行）》相關條款，調查組於7月12日上午對張祥作出免職處理。聯合調查組通報強調，相關問題將「依規依紀依法給予嚴肅處理，絕不姑息」，後續調查結果將及時向社會公佈。