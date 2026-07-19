內媒：DeepSeek V4滿血版最快7月20日推出　將引入峰谷計費機制

中國開源大模型DeepSeek V4「滿血版」（正式版）最快將於7月20日亮相。目前部分開發者已獲灰度測試權限，新版本分為V4-Pro與V4-Flash兩個型號。測試者反饋顯示，V4整體表現接近Claude Opus 4.8級別，編碼能力直追GPT-5.6 Sol。此外，正式版同步引入峰谷計費機制，高峰時段API價格為平時2倍。



新版本分為V4-Pro與V4-Flash兩個型號。（微信公眾號@新智元）

首輪測試外界評價褒貶不一 價格優勢明顯

綜合《每日經濟新聞》和中國科技自媒體「36氪」報道，按照模型規模，V4分為兩個版本，均採用MoE混合專家架構。

其中，旗艦版V4 Pro總參數達1.6兆、激活參數490億，定位高性能，適合處理複雜任務；輕量版V4 Flash總參數2840億、激活參數130億，推理開銷與顯存佔用大幅降低，主打快速、經濟，回應更快、成本更低。

兩個版本均原生支援100萬Token超長上下文，並採用MIT開源協議，開發者可免費商用及進行二次開發。

據報，DeepSeek最快20日將發布V4「滿血版」。圖為DeepSeek辦公室所在建築外可見DeepSeek AI標誌。(Reuters)

據測試者反饋，V4整體表現接近Opus 4.8級別，編碼能力直追GPT-5.6 Sol，Agent能力大幅增強，3D及SVG生成效果顯著提升。但有開發者指出，V4在部分任務的迭代輪數較比Anthropic的Fable 5略多，但價格將明顯更低。

此外，也有測試者認為，V4在絕對性能上或許略遜於近期剛發佈的月之暗面Kimi K3，但V4的核心優勢在於極高的性價比。

值得注意的是，DeepSeek V4 是全球首個完整依託華為昇騰國產晶片完成訓練和推理的萬億參數大模型。據快科技報道，DeepSeek V4預覽版已於今年4月24日上線並同步開源。

首推峰谷計費 高峰時段價格翻倍

正式版發佈後將同步調整API定價策略，首次引入峰谷計費機制。高峰時段為每日上午9時至12時及下午2時至6時（北京時間），API價格為平時2倍，其餘17小時維持平時價格。

V4-Pro百萬tokens輸出平時0.87美元。圖為中美主流模型Token價格對比表。（格隆匯）

價格方面，V4-Pro百萬tokens輸出平時0.87美元（約6.79港元），高峰1.74美元（約13.57港元）；V4-Flash百萬輸出平時0.28美元（約2.18港元），高峰0.56美元（約4.37港元）。

分析指出，面對海外頭部大模型動輒每百萬Token幾十美元的定價，DeepSeek V4即便引入了峰谷計價機制，整體價格依然維持在極低水平。此外，舊模型名DeepSeek-Chat及DeepSeek-Reasoner將於7月24日正式下線。