2026世界盃｜內地嚴查網絡賭波 公安通報10宗案件拘捕78人
撰文：陳瑞苓
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公安部網安局於7月20日公布十宗打擊網絡賭波典型案件，執法行動遍及浙江、湖北、陜西、湖南等多個內地省市，共拘捕78名涉案人員。
公安部網安局7月20日公布10宗打擊網絡賭波案例，浙江、湖北、陜西、湖南等地共拘捕78人。通報的十宗案例中，涵蓋多項網絡賭波相關違法犯罪行為，主要包括私設世界盃足球賽事外圍賭博盤口、組織內地網民參與賭球下注。
同時亦查處多類協助賭博的違法行為，包括為賭球活動提供輔助服務、代民眾操作賭球投注，以及為境外賭球平台提供非法資金結算等。
在通報的個案當中，浙江寧波查獲一宗跨境網絡賭波案件，涉案人士擔任境外賭波網站代理，私自開設世界盃外圍賭博盤口，組織內地網民下注參賭。該案合計29人被捕，當中13人被刑事拘留，16人被行政拘留。
另外，四川南充偵破非法資金結算案件，針對涉嫌為境外賭球平台提供非法資金結算的團隊展開打擊，警方成功搗破3個涉案地點，一共拘捕16名涉案人員。
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