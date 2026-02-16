一中國公民峴港參與賭博跳樓身亡　領館警告：跨境賭博亦將入刑

繼中國駐新加坡使館發布「遠離賭博」提醒後，2月15日晚，中國駐峴港總領館發布鄭重提醒來峴港中國公民遠離賭博。



中國駐越南峴港總領事館通報稱，近期，越南峴港會安酒店發生一起中國公民參與賭博後跳樓身亡案，教訓極其慘痛。近年來，中國駐峴港總領館已處理數起因賭博導致的綁架、拘禁、毆打等案件，並曾發布相關提醒。春節假期臨近，來峴港遊客增多，駐峴港總領館再次鄭重提醒來峴港中國遊客及在當地中國公民切實增強法律意識，遠離賭博。

【越南峴港巴拿山6大景點 金色佛手橋夢幻縹緲 法國村似跌入童話世界】（01製圖）

通報稱，中國法律嚴禁賭博，刑法修正案已將跨境賭博正式入刑。即使境外賭場合法開設，中國公民跨境賭博也涉嫌觸犯中國法律，尤其是參與組織賭博、賭局等，將被依法追究責任。使領館無法對違法行為提供領事保護。

通報表示，參與賭博面臨財散、家破、人亡的不歸之路，跨境賭博還可能帶來詐騙、洗錢、綁架、拘禁、拐賣、偷渡等風險。

通報附上大使館聯繫方式及舉報平台方式：

中國公安部已開通打擊治理跨境賭博綜合舉報平台（http://dbjb.mps.gov.cn），如您掌握中國公民在境外開設或經營賭場，組織招攬中國公民赴境外賭博或參與跨境網絡賭博相關線索，可通過舉報郵箱（110@interpol.gov.cn）、傳真（0086-10-66261404）和「拒絕跨境賭博」微信公眾號舉報。

相關聯繫方式：

越南報警電話：0084-113

外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）：+86-10-12308/65612308

駐峴港總領館領保電話：0084-905580010

駐越南使館領保電話：0084-24-39331000

駐胡志明市總領館領保電話：0084-908002226