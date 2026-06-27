廣州前首富張勁涉非法集資判無期　雪松控股200億爆雷逾6千人受害

6月27日，雪松發展股份有限公司（以下簡稱：雪松控股）發布《關於實際控制人涉及案件情況的進展公告》稱，近日，廣東省高級人民法院對公司實際控制人張勁因集資詐騙、非法吸收公眾存款、背信運用受託財產一案作出終審裁定，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。



雪松國際信託股份有限公司曾發售多款違規理財產品，總規模超200億元（人民幣，下同），波及投資者6800餘人。2024年10月，包括張勁在內的19名自然人和雪松控股被提起公訴。法院查明，雪松控股累計非法募集數百億元資金，其中84億元被張勁控制並用於個人揮霍、償還債務等。



6月26日，雪松發展股份有限公司發布《關於實際控制人涉及案件情況的進展公告》。（巨潮資訊）

張勁。（財新網）

張勁犯集資詐騙罪等判無期徒刑 公司正常經營

綜合內媒《澎湃新聞》、《都市快報橙柿互動》報道，今年2月，張勁等因集資詐騙、非法吸收公眾存款、背信運用受託財產、妨害作證一案被公開宣判，廣東省廣州市中級人民法院作出一審判決：對張勁以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、背信運用受託財產罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；追繳包括張勁在內的被告單位、被告人違法所得，與在案款物一同依法處理。

6月27日，雪松股份發布《關於實際控制人涉及案件情況的進展公告》稱，公司近日獲悉，廣東省高級人民法院對張勁因集資詐騙、非法吸收公眾存款、背信運用受託財產一案作出終審裁定，維持原判。

2018年11月2日，張勁在黃埔國際財經媒體和智庫論壇開幕式發表演講。（南方新聞網）

《公告》還稱，張勁除為公司的實際控制人之外，不在公司擔任任何職務。截止公告披露日，公司經營情況正常，關聯方及張勁涉及案件的判決，不會對公司日常經營活動產生重大不利影響。

昔日「世界500強」爆雷：發售違規理財產品規模超200億

據公開資料顯示，雪松控股成立於1997年，總部位於廣州，是一個集地產、金融、化工、貿易、服裝、文娛於一體的民營企業。2016年，雪松控股營業收入至1570億元，躍居廣州民企首位。2018年7月，雪松控股躋身「世界500強」，此後連續四年上榜。

雪鬆控股。（網絡圖片）

創始人張勁18歲考入深圳大學金融系，從股票證券市場完成原始資金積累，26時創辦雪松控股。2018年，張勁以625億元財富成為廣州當時的首富，次年入選《2019年胡潤百富榜》。

2019年7月2日，於此間舉辦的夏季達沃斯論壇上，世界經濟論壇創始人兼執行主席克勞斯·施瓦布與雪松控股集團董事局主席張勁友好會面。（人民網）

雪松控股因屢曝「自融」、「涉嫌非法集資」等事件，受到外界廣泛關注。2019年，雪松控股收購中江信託後更名雪松信託，推出多款號稱「供應鏈金融」的理財產品。次年，又假借各類金交所、產交所、偽金交所等平台，發售逾350支違規理財產品，總規模超200億元，多款理財產品陸續出現兌付危機。

經核查，此次兌付危機涉及未兌付資金約200億元，波及投資者6800餘人。2023年5月，廣州市公安局黃埔分局對雪松控股涉嫌非法吸收公眾存款案立案查處，並對張勁等人採取刑事強制措施。2024年10月，包括張勁在內的19名自然人和雪松控股被提起公訴。法院查明，雪松控股通過虛構底層資產、虛假宣傳等手段，累計非法募集數百億元資金，其中84億元被張勁控制並用於個人揮霍、償還債務等。