湖南公務員受邀釣魚溺亡　手機藏領導賭博等證據　縣紀委介入調查

2025年6月，湖南東安縣橫塘鎮28歲幹部王林明獲同事邀約一同釣魚後溺亡。事後，家屬發現死者被捲入鎮領導組織的賭博圈，背負了37萬（人民幣，下同）債務，更被迫為領導報假賬套取公費。

今年1月，家屬在王林明的手機中發現存有大量橫塘鎮領導幹部違法違紀的證據；家屬已多層級舉報橫塘鎮政府幹部違法違紀，並將證據提交予當地紀委以及組織部。



《大皖新聞》報道，家屬王女士稱，弟弟王林明在湖南東安縣橫塘鎮政府工作，擔任過鎮黨政辦值班秘書、綜治專幹、政協專幹等職。2025年6月30日，王林明和橫塘鎮政府的同事外出釣魚時不幸溺亡「弟弟到了那裏沒幾分鐘就出事了」。同行4人中除了王林明，還有同事蔡某某、李某某，以及女同事的丈夫唐某某。

王林明溺亡位置。（大皖新聞）

出事後，王女士查看弟弟的銀行存取款交易紀錄，發現他欠債37萬元。家屬之後更被東安農村商業銀行起訴，要求在繼承王林明的遺產範圍內，立即向銀行償還貸款本金及利息。

家屬表示，通過手機內的信息，才得悉王林明被捲入橫塘鎮政府幹部的打牌賭博，該鎮多名領導長期參與賭博，並帶領王林明參與，導致他欠下銀行貸款37萬元，「直接造成他的經濟與精神雙重崩潰」。

王林明捲入橫塘鎮政府幹部打牌賭博的證據。（大皖新聞）

王林明捲入橫塘鎮政府幹部打牌賭博的證據。（大皖新聞）

今年1月6日，王女士在弟弟的手機中發現橫塘鎮領導幹部違法違紀的證據，包括王林明擔任黨政辦秘書期間，常被橫塘鎮原黨委書記易某通知去陪酒，「橫塘鎮存在很多問題，包括公職人員打牌賭錢，公款陪酒、吃喝。王林明當黨政辦秘書時，給領導虛報假賬套取公款」。

2025年7月份，家屬曾向永州市信訪局交材料，橫塘鎮政府回覆私人外出，意外死亡，只同意基本撫恤金21萬元。同年11月，親屬去湖南省信訪局上訪，等了2個月仍未收到回覆。

王林明捲入橫塘鎮政府幹部打牌賭博的證據。（大皖新聞）

王林明手機中紀錄的公款吃喝、虛報假賬等問題。（大皖新聞）

2026年1月26日，家屬整理好證據後向湖南省紀委遞交舉報材料，舉報該鎮原黨委書記易某公款吃喝，虛報報賬等問題。湖南省紀委轉給東安縣紀委核查，縣紀委成立專案組處理。

5月6日，東安縣紀委信訪室值班人員表示，王林明家屬已多次多層級舉報，案件還在辦理中。5月7日，東安縣委組織部辦公室工作人員證實，易某已調到東安縣政府辦任副主任，從正科的崗位調到副科的崗位上任職，但未對他作出組織處理或紀律處分降級，縣委組織部已收到王林明家屬的舉報材料，「一旦調查清楚，肯定會與舉報人取得聯繫」。