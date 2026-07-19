彭博：月之暗面新AI模型打破美國領先認知　Kimi K3或僅落後3個月

內地人工智能（AI）獨角獸月之暗面（Moonshot AI）7月17日發布新模型Kimi K3，性能表現引發關注。彭博社報道指，K3被認為可能縮小中國與美國尖端AI模型的差距，甚至改變外界此前認為中國AI技術仍落後美國半年以上的看法，有學者也指出，中國模型可能僅落後前沿模型兩到三個月。



月之暗面指出，新模型的整體能力僅落後於Anthropic的Claude Fable 5和OpenAI的GPT-5.6，並超越其他競爭對手。報道引述Gavekal Capital Ltd.投資組合經理Leonid Mironov表示：「K3模型非常出色。就我個人使用體驗而言，它顯然是迄今為止最優秀的中國模型。」

2026年3月25日，中國北京，圖爲月之暗面的創辦人楊植麟在中關村論壇上發表講話。（Reuters）

美國加州大學伯克利分校計算機科學教授Ion Stoica表示，「過去我們常說，開源模型，尤其是中國模型，相比前沿模型落後大概六到九個月」，但「現在，它們可能僅落後兩到三個月。」

此外，報道也提到K3性能提升引發AI觀察人士與投資人關注，市場反應被形容類似去年DeepSeek模型發布帶來的衝擊。外界開始重新檢視美國科技企業投入的大規模AI投資是否能帶來相應回報，也對美國維持AI領先地位產生疑慮。